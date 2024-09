Napoli, fallo sistematico si Kvaratskhelia: la denuncia

Da ormai diversi mesi va avanti una sorta di caccia all’uomo quando in campo per il Napoli c’è Khvicha Kvaratskhelia. Dal momento che i falli in tal senso sono diventati sistematici, arriva la denuncia che fa chiarezza su questa tendenza che non può non mettere in allarme i partenopei.

Il georgiano sta diventando sempre di più il leader tecnico di questo Napoli. Ha una classe fuori dal comune e quest’anno sta indossando i panni del trascinatore. Soliti dribbling, tiri velenosi ed assist per i compagni, ma anche tanto sacrificio in fase di contenimento per dare una mano ai compagni ed in generale al progetto Conte.

Chiaramente un calciatore con le sue qualità non può non preoccupare le difese avversarie e di recente stanno emergendo delle situazioni allarmanti. Spesso hanno luogo dei falli sistematici ai danni di Kvaratskhelia che preoccupano ed in tal senso arriva una denuncia che serve a far chiarezza su questa situazione.

Il georgiano preso di mira: arriva la denuncia

Contro il Cagliari è stato emblematico quanto accaduto. Pochi secondi dopo il calcio d’inizio il georgiano ha ricevuto un colpo alla caviglia, già malconcia dopo i colpi ricevuti in Nazionale. Si è accasciato al suolo e la preoccupazione in casa Napoli è cresciuta. Per fortuna si è ripreso ed ha trascinato la squadra alla vittoria.

A parlare di questa situazione è il quotidiano “Il Mattino” oggi in edicola, che spiega come ormai gli avversari che non riescono a fermarlo subito ricorrono sempre a questo fallo sistematico. Che, ovviamente, limita molto la fantasia di Kvaratskhelia. Ma la denuncia non si ferma qui, dal momento che il discorso che viene impostato è molto più ampio.

Fallo sistematico su Kvaratskhelia: la situazione preoccupa

Come sottolineato dal noto quotidiano, tali atteggiamenti da parte degli avversari raramente vengono puniti in maniera adeguata dagli arbitri che, in questo modo, spingono i calciatori avversari ad insistere su questa strada. In vista della gara di sabato con la Juventus questa situazione non può non preoccupare.

E’ nota, infatti, l’aggressività dei difensori bianconeri e Kvaratkshelia dovrà, quindi, non solo pensare ad esaltare la sua fantasia, ma anche preservare le sue caviglie dai colpi che riceverà. D’altronde, visti gli atteggiamenti di arbitri ed avversari, sta diventando una consuetudine per lui. Sa quanto i tifosi del Napoli si affidano a lui e non intende tradirli.