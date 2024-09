Napoli, colpo dall’Arsenal: primo regalo invernale per Conte

In casa Napoli si lavora già alla sessione di calciomercato invernale ed in tal senso si guarda in casa Arsenal. Si tratta potenzialmente del primo colpo invernale per Antonio Conte, che può esultare dal momento che è un calciatore molto adatto a quello che sono le sue esigenze in senso assoluto.

Gli azzurri sembrano essere sulla via della guarigione dopo i disastri della passata stagione. La squadra di Conte ha fin qui dato risposte importanti, ma per completare l’opera quanto fatto non basta di certo. La compagine azzurra, infatti, ha ancora bisogno di almeno un paio di colpi per essere realmente competitiva.

Il caso più importante da questo punto di vista è sicuramente quello relativo all’esterno destro di centrocampo. Il solo Pasquale Mazzocchi, infatti, da questo punto di vista non può bastare. Ma non è certamente l’unica posizione di campo in cui Conte chiede al Napoli uno sforzo. Ed ora arriva la svolta per l’affare dall’Arsenal.

Colpo dall’Arsenal: arriva la svolta per gli azzurri

Già in estate il Napoli ha dimostrato di guardare molto in Premier League, visto che dall’Inghilterra sono arrivati Romelu Lukaku dal Chelsea, Billy Gilmour dal Brighton e Scott McTominay dal Manchester United. In tal senso, adesso Giovanni Manna ha messo gli occhi in casa Arsenal per un nuovo colpo per i partenopei.

Stando a quanto raccontato da Transferfeed.com, infatti, il Napoli ha messo nel mirino una vecchia conoscenza del nostro calcio. Si tratta di Takehiro Tomiyasu, roccioso difensore dell’Arsenal e della Nazionale giapponese. Il calciatore non sta trovando troppo spazio alla corte di Mikel Arteta e da tempo si vocifera di un suo addio. Con gli azzurri che seguono attentamente gli sviluppi.

Napoli, occhi in casa Arsenal: può essere il primo colpo di gennaio

Giocatore capace di agire tanto da terzino destro quanto da difensore centrale, sarebbe perfetto per la difesa a tre che ha in mente Antonio Conte. Un po’ come Di Lorenzo, infatti, abbina qualità tecnica, tenuta in fase difensiva e grandi doti di corsa.

Molto bravo anche con il piede sordo, per così dire, all’occorrenza potrebbe essere usato anche come braccetto di sinistra e rappresenterebbe per gennaio un colpo in grado di dare maggiori certezze rispetto a Rafa Marin e Juan Jesus. In vista di gennaio il Napoli a quanto pare punta su Tomiyasu, provando magari a strapparlo in prestito.