Juventus-Napoli a rischio: in arrivo l’annuncio

In vista di Juventus-Napoli arrivano notizie che allarmano i tifosi dal momento che si tratta di un autentico fulmine a ciel sereno. La gara è a rischio e da questo punto di vista manca poco per quello che sarà l’annuncio relativo alle indiscrezioni che arrivano in tal senso. Vediamo le ultime a riguardo.

E’ iniziato il conto alla rovescia in vista della partita dell’Allianz Stadium in programma per sabato sera alle ore 18.00. Si tratta di un appuntamento da non fallire né per i bianconeri né per gli azzurri, dal momento che entrambe le realtà devono capire quali sono le loro reali potenzialità.

Si tratta di una sfida molto sentita anche dalle rispettive tifoserie, dal momento che c’è una rivalità che va avanti da anni e che contribuisce ad alimentare ancora di più, se è possibile, lo spettacolo. Proprio in vista di questo imperdibile Juventus-Napoli arrivano delle notizie che lasciano tutti di stucco e che riguarda il regolare svolgimento della partita.

Juventus-Napoli a rischio: le ultime a riguardo

I dati sulle vendite dei biglietti da entrambe le parti sono estremamente incoraggianti, dal momento che è atteso il sold out totale. Sia per il settore ospiti occupato dai tifosi del Napoli fino ad arrivare a tutti gli altri settori dell’Allianz Stadium. Adesso, però, sembra essere in arrivo una autentica svolta da questo punto di vista.

Stando a quanto raccontato dal giornalista Ciro Troise sul proprio account X, è concreta la possibilità che venga chiuso il settore ospiti dell’Allianz Stadium per Juventus-Napoli in programma per sabato 21 settembre. L’Osservatorio Sulle Manifestazioni Sportive ha rimandato alle valutazioni del Casms per adeguate misure di rigore.

In arrivo la decisione sulla gara dell’Allianz Stadium

La decisione sarà presa domani ed il motivo di queste valutazioni ulteriori è legato ad i fatti di Cagliari ed agli scontri tra i tifosi che hanno avuto luogo durante la gara e che hanno sollevato più di qualche timore nelle autorità. Troppo gravi, infatti, gli episodi a cui si è assistito.

La situazione paradossale, però, è che il destino del settore ospiti dell’Allianz Stadium in relazione a questo Juventus-Napoli sarà deciso a poco più di 24 ore dal fischio d’inizio. Sarebbe un danno enorme la chiusura per migliaia di tifosi che hanno acquistato i biglietti ed hanno organizzato la loro trasferta.