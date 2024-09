Napoli, Conte lancia l’allarme: “Non siamo competitivi: il perché”

In casa Napoli, nell’ambito della conferenza stampa di Antonio Conte, arriva l’allarme relativo al livello della rosa. Il tecnico, infatti, ha detto a chiare lettere che la squadra al momento non è competitiva, soprattutto per lottare per determinati obiettivi. Andiamo a vedere nel dettaglio che cosa ha detto.

Come è noto, in sede di calciomercato il Napoli ha messo in atto una autentica rivoluzione. Tanti calciatori sono stati ceduti, con entrate comunque ridotte perché si trattava di profili o arrivati al capolinea o giovani da girare in prestito, e tanti ne sono arrivate. Conte, d’altronde, aveva lasciato poco spazio ad interpretazione: serviva un cambiamento radicale.

La squadra è ora reduce da tre vittorie di fila ed arriva alla sfida contro la Juventus con il vento in poppa. Vuole capire, infatti, quali sono le sue reali ambizioni e possibilità in questa Serie A. In tal senso, però, le parole del tecnico leccese in conferenza stampa preoccupano dal momento che solleva qualche dubbio circa la competitività della rosa.

Il tecnico leccese lancia l’allarme sulla rosa

In vista della sfida contro la sua Juventus, in un testa a testa da brividi in programma per sabato 21 settembre alle ore 18.00, come sempre Antonio Conte è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara. Che non sarà mai come le altre per lui che per anni ha difeso i colori bianconeri.

Ad esplicita domanda sui vantaggi e gli svantaggi di non giocare le coppe europee, il tecnico ex Chelsea ed Inter non si è nascosto. Ha sicuramente ribadito come per lui sia un vantaggio poter lavorare sulla settimana tipo, dal momento che gli impegni europei avrebbero rallentato e complicato le cose con un mercato che ha visto la maggior parte degli innesti arrivare sul gong. Ma non è tutto.

Napoli, Conte sicuro: “La rosa non è competitiva”

Dal suo punto di vista, infatti, questo condiziona la competitività della rosa visto che quella del Napoli non può essere competitiva come quella di chi prende parte alle coppe europee. Soprattutto per un discorso di numeri.

Per giocare in Europa, infatti, occorre avere 25 o 26 giocatori di livello, mentre il Napoli non avendo impegni infrasettimanali può contare solo su 16-18 profili. Un aspetto, questo, da non sottovalutare ed un allarme lanciato da Antonio Conte.