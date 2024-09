Napoli, Conte pensa ad una novità: Thiago Motta preoccupato

Il Napoli continua a lavorare senza sosta a Castel Volturno per preparare la sfida contro la Juventus. Preoccupato Motta, il retroscena

La Juventus è tornata protagonista in Champions League dando spettacolo con i suoi giocatori offensivi. Da Yildiz a Nico Gonzalez, il Napoli è pronto a sfidare i bianconeri in una sfida entusiasmante anche per Antonio Conte. Da giorni sta pensando così alla sua ex squadra: l’allenatore azzurro ha vissuto anni memorabili sia da calciatore che da tecnico della Juve. Ora Thiago Motta è davvero preoccupato, c’è la novità in casa Napoli.

L’allenatore della Juventus, Thiago Motta, si è detto preoccupato di un aspetto. Conte ha saputo lavorare nel dettaglio in tutti questi giorni: spunta il retroscena a sorpresa. Il Napoli vuole continuare a sognare in grande per confermarsi nella zona Champions League: il big-match contro la Juve potrà risultare già decisivo per capire gli obiettivi della squadra azzurra in vista del futuro.

Napoli, l’arma vincente di Conte: la Juve è avvisata

La Juventus ha iniziato un nuovo percorso tecnico proprio come quello degli azzurri. Motta è molto concentrato a ridare un gioco spumeggiante alla formazione bianconera, ma ora dovrà fare molta attenzione contro Antonio Conte. Ecco l’arma vincente decisiva in vista della sfida dell’Allianz Stadium in programma sabato a Torino: conosciamo ogni singolo dettaglio.

Già è in arrivo una prova del nove per la squadra azzurra: il Napoli ha il vantaggio di giocare una partita a settimane senza Coppe per riuscire così ad essere protagonista in Serie A. Ecco l’aspetto decisivo per sognare in grande: anche la preoccupazione di Motta è veritiera, ecco cosa lo tormenta di più.

Nelle ultime settimane Conte ha potuto lavorare anche a diversi sistemi di gioco differenti: spunta la verità in vista del big match contro la Juventus. Un momento decisivo per ingabbiare così Koopmeiners e compagni: l’allenatore del Napoli cercherà di trionfare a Torino per mettere in mostra tutta la sua forza tecnica e caratteriale.

Con l’arrivo di Lukaku la squadra azzurra è anche più verticale appoggiandosi spesso sull’ariete belga, ma c’è un aspetto che preoccupa maggiormente l’allenatore della Juventus.

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, Thiago Motta è già proiettato alla sfida contro il Napoli dopo la convincente vittoria in Champions contro il PSV. L’allenatore bianconero ha evidenziato un aspetto fondamentale della squadra azzurra che lo preoccupa maggiormente: “Gli azzurri sono molto bravi nelle transizioni”, ha evidenziato nel post-partita. Ora dovrà curare molto le coperture preventive per non dare modo a Lukaku e Kvara di ripartire velocemente.