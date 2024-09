Napoli, Lukaku asfaltato: durissima accusa da un collega

Romelu Lukaku è tornato a regalare gol ed assist importanti, ma l’ex attaccante ha criticato l’attaccante del Napoli: spunta il retroscena

Il belga ha ritrovato Antonio Conte per tornare ad essere protagonista in Serie A. L’ariete del Napoli ha regalato due assist ai suoi compagni contro il Cagliari trovando anche la via del gol nei minuti finali. Ancora un gol importante per l’attaccante azzurro che vuole sognare in grande, ma pochi minuti fa è spuntata la nuova critica nei suoi confronti. L’ex attaccante della Serie A ci è andato giù pesante, svelato il motivo.

Una voglia incredibile di riportare il Napoli in alto: ora arriva la super sfida contro la Juventus. Lukaku vuole regalare un’altra gioia ai tifosi azzurri, ma è arrivata un’altra critica nei confronti del tandem d’attacco del Napoli. La squadra azzurra è tornata a collezionare vittorie importanti in campionato dopo il decimo posto collezionato nella passata stagione. L’aria sembra finalmente essere cambiata con l’avvento del corso tecnico di Antonio Conte: una nuova luce è presente negli occhi dei calciatori azzurri, ma il nuovo percorso è appena iniziato.

Napoli, Lukaku ancora criticato: spunta il retroscena della polemica

Pochi minuti fa è venuta a galla la nuova polemica nei confronti degli attaccanti del Napoli: ecco svelato tutto il motivo della critica verso Lukaku.

Dopo la disfatta di Verona al debutto la squadra azzurra si è ripresa per cercare di risalire velocemente in classifica. Conte ha potuto così contare nuovamente sul suo pupillo, Romelu Lukaku, tornato in splendida forma dopo un breve periodo di inattività al Chelsea. Ora è voglioso di riportare il Napoli in Champions League per sfruttare così ogni singolo episodio: ecco la soluzione decisiva.

Ai microfoni di Radio Marte l’ex attaccante di Atalanta e Chievo, Simone Tiribocchi, ha rivelato il suo punto di vista criticando così il reparto offensivo del Napoli: “Lukaku-Kvaratskhelia non è la coppia migliore della Serie A”.

Poi ha aggiunto: “Sono anarchici, devono trovare equilibrio e maggior dialogo tra loro“. Una critica costruttiva, ma va dato modo a Conte di lavorare sulla loro sintonia in campo. C’è bisogno di tempo per cercare di sfruttare così l’intesa perfetta per i due top player del Napoli.

Serviranno tante settimane per ritrovare lo smalto brillante: Conte non si è mai tirato indietro alle difficoltà, la sua voglia di lottare è davvero unica per regalare nuovi trionfi in casa Napoli.