Napoli, Conte ha un vantaggio contro la Juve: i due nuovi moduli

Si avvicina sempre di più il big-match contro la Juventus. Conte sta pensando al suo vantaggio, ecco i due nuovi moduli

Saranno giorni intensi tutti da vivere per Antonio Conte. Ecco il suo vantaggio per affrontare così la formazione bianconera che è tornata protagonista anche in Champions League: ecco la soluzione a sorpresa in vista della prossima sfida contro la Juventus.

Il Napoli continua a preparare la sfida contro la Juventus cercando così di ritrovare la serenità anche contro le big. Dopo la terza vittoria consecutiva in Serie A, gli azzurri vorrebbero superare alla grande anche l’ostacolo Juventus. Conte sta lavorando già a Castel Volturno per tornare con punti dall’Allianz Stadium. I bianconeri sono tornati protagonisti anche in Champions con la vittoria importante contro il PSV: ecco il vantaggio dell’ex Antonio Conte, scopriamo i due nuovi moduli.

Napoli, la sfida nella sfida: spunta la soluzione contro la Juve

Ogni dettaglio farà la differenza per tornare vittoriosi da Torino. Conte ha vissuto tanti anni in bianconero sia da calciatore che da allenatore: spunta il retroscena che non tutti conoscono da Castel Volturno.

Giorni decisivi per pensare al miglior schieramento possibile con una possibilità remota di continuare a cambiare uomini dal primo minuti. Ormai Conte ha l’imbarazzo della scelta dopo i tanti nuovi arrivi negli ultimi giorni di agosto: ora può sorprendere ancora tutti.

Come svelato dal giornalista Manuel Parlato a Radio Kiss Kiss Napoli il Napoli ha un grande vantaggio di non giocare le coppe fino a febbraio/marzo. In questo modo Conte potrebbe aumentare il distacco in classifica con le big d’Europa: “Forse Conte adotterà il 4-3-3 oppure il 3-5-2”. Un’altra rivoluzione sostanziale per essere eclettico anche a partita in corso: anche la scelta di McTominay schierato trequartista ha sorpreso tutti.

Un’altra idea suggestiva per cercare di ingabbiare la formazione di Thiago Motta: saranno giorni di allenamenti importanti per arrivare carichi alla sfida contro i bianconeri. Dopo un avvio terribile a Verona, Conte ha saputo toccare le corde giuste all’interno dello spogliatoio azzurro. Con l’addio di Osimhen, poi le cose sono migliorate notevolmente concentrandosi soltanto sul lavoro quotidiano senza più grane.

Un vantaggio da sfruttare subito a partire dalle prossime sfide di Serie A: senze Coppe il Napoli può stupire tutti in campionato cercando di lottare per lo Scudetto.