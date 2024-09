Scudetto Napoli: cambia tutto, c’è un nuovo indizio

L’inizio della stagione del Napoli fa sognare i tifosi. Lo Scudetto ora sembra essere possibile e c’è un indizio che lo conferma. I dettagli

La sconfitta alla prima giornata aveva lanciato un primo campanello d’allarme. Un passo falso che non ha mai realmente preoccupato Antonio Conte. Il tecnico leccese è sempre stato convinto del lavoro fatto ed ora i risultati gli danno ragione. Un secondo posto e, soprattutto, un leggerissimo vantaggio sulle dirette concorrenti. Dopo una stagione scorsa da incubo, a Napoli si è ripreso a sognare ed ora c’è già chi parla di Scudetto.

E proprio sul tema titolo c’è un indizio che cambia tutto per il Napoli. Da parte degli azzurri l’obiettivo ufficiale è quello di tornare il prima possibile in Europa e poi magari dalla prossima stagione pensare a qualcosa di più. Ma se la squadra di Conte continuerà così non si potrà assolutamente nascondere. E quindi non ci resta che aspettare ancora un po’ per avere un quadro più chiaro.

Napoli e lo Scudetto: c’è un chiaro indizio

Il Napoli in questa stagione non è partito con l’obiettivo dello Scudetto. Il compito dato a Conte è quello di riportare i partenopei in Europa e magari dal prossimo anno provare a regalarsi dei nuovi successi. Ma quando in panchina si siede un tecnico come il leccese non si può pensare in piccolo. Lo sanno molto bene i tifosi dei partenopei, che ora sognano in grande e si è iniziata a pronunciare quella parola che durante l’era Spalletti era ‘segreta’.

Ma a credere nel Napoli campione d’Italia non solo solo i tifosi. Le nuove quote scudetto vedono la squadra di Conte pagata 5 volte la posta. Un crollo improvviso e dovuto alle ultime prestazioni messe in campo dagli azzurri. L’Inter resta la grande favorita, ma subito dietro ci sono i partenopei ed ora possiamo dire che il titolo non è solo un sogno, ma presto potrebbe trasformarsi in realtà.

Naturalmente la stagione è molto lunga e non possiamo escludere che le cose cambino. L’esempio più chiaro è il Milan che, dopo un periodo non semplice, è sceso a quota 11. Da un momento all’altro, quindi, le quote possono variare. Ma al momento il Napoli è una delle grandi favorite per lo Scudetto e a questo punto non ci resta che attendere le prossime settimane per capire come si evolverà la situazione e quale sarà il destino del Napoli.