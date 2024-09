Napoli: il nuovo bomber è brasiliano, affare da 40 mln

Il Napoli potrebbe piazzare un altro colpo in attacco in estate. I partenopei continuano a seguire da vicino un brasiliano. Affare da 40 mln

L’addio a titolo definitivo di Osimhen la prossima estate porterà i soldi per acquistare un nuovo bomber. Antonio Conte si auspica di avere un sostituto di Lukaku di livello e sono in corso le valutazioni del caso. Stando alle ultime indiscrezioni che arrivano sulla squadra partenopea, un ritorno su un vecchio obiettivo.

E un nome, già accostato agli azzurri in passato, potrebbe ritornare nuovamente nel mirino dei partenopei. Il club di appartenenza avrebbe dato il via libera ad una cessione la prossima estate visto che non rientra nei piani. Si tratta di un qualcosa destinata ad entrare nel vivo nei prossimi mesi.

Calciomercato Napoli: arriva un altro bomber, i dettagli

L’idea di un secondo bomber c’è da sempre, ma il mancato addio di Osimhen non ha portato il Napoli a poter approfondire la questione di prendere un vice Lukaku. Niente di certo visto che al momento la stagione è lunga, ma una volta chiusa questa annata non è da escludere un tentativo per dare a Conte un secondo attaccante di livello e in grado di rappresentare una alternativa al belga.

Il nome che potrebbe tornare di moda per i partenopei è quello di Vitor Roque. Il calciatore era già stato accostato in passato agli azzurri ed ora non è da escludere un tentativo del Napoli la prossima sessione di calciomercato. Il Barcellona ha dato il via libera alla cessione del suo attaccante e, secondo, fichajes.net, il prezzo si aggira intorno ai 40 milioni. Vedremo se ci sarà un tentativo oppure il Napoli deciderà di andare su altri obiettivi. La decisione definitiva sarà presa solo al termine di questo campionato. Ma l’idea di un nuovo attaccante non è da escludere considerando la necessità di avere una rosa di livello per provare a rimanere ad alti livelli.

Il Napoli potrebbe tornare con forza su Vitor Roque del Barcellona durante il calciomercato estivo. Il calciatore è in uscita dai blaugrana e non possiamo escludere un tentativo per regalare a Conte un nuovo attaccante. La strada naturalmente è ancora lunga e non possiamo escludere praticamente nulla. Vedremo cosa succederà e se il Napoli piazzare questo colpo di calciomercato per sostituire Lukaku.