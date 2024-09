Napoli: svelati due acquisti, li vuole Conte

In casa Napoli è tempo di pensare al futuro. Sono due gli acquisti richiesti da Antonio Conte per completare la rosa durante il calciomercato invernale

Dopo una sessione estiva che ha visto il Napoli protagonista, i partenopei sono al lavoro anche per rinforzare la squadra a disposizione di Antonio Conte. Le idee sono molto chiare e a questo punto non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro. Il tecnico ha dato delle indicazioni precise alla società e vedremo cosa succederà.

Secondo quanto riferito da arenapoli.it, il Napoli si muoverà per cercare di riuscire a completare la rosa a disposizione di Antonio Conte. L’obiettivo sarà quello di colmare le lacune presenti in rosa per riuscire a lottare per lo Scudetto fino alla fine. Naturalmente non sarà assolutamente semplice dovendo battere una folta concorrenza e, quindi, non ci resta che aspettare i prossimi mesi per capire come ci si muoverà.

Calciomercato Napoli: pronti due acquisti, i dettagli

Il Napoli è pronto a piazzare due acquisti importanti durante la sessione invernale. La squadra sembra avere alcune lacune importanti e, quindi, si dovrà intervenire per cercare di dare a Conte una squadra completa. Per il momento si tratta solamente di idee e ci vorrà del tempo per trasformare il tutto in realtà. Naturalmente la strada è lunga e non ci resta che aspettare per avere un quadro molto più chiaro. Ma i tifosi sognano in grande e attendono dei rinforzi importanti per poter ritornare a sognare in grande lo Scudetto.

Secondo quanto riferito da arenapoli.it, il Napoli proverà a regalarsi un difensore e un esterno. Si tratta di due giocatori già cercati durante il calciomercato estivo, ma la mancata cessione di Osimhen ha bloccato un po’ tutto. Ora si potrebbe sbloccare il tutto considerando da parte di Conte la necessità di avere dei rinforzi di livello.

I nomi al momento sono diversi e si preferisce mantenere il massimo riserbo. Di certo Manna sta lavorando già da ora per riuscire a togliere le richieste da parte del tecnico. Il Napoli, quindi, si prepara a prendere la scena anche durante il calciomercato invernale e a questo punto non ci resta che attendere i prossimi mesi per capire come si muoveranno gli azzurri e quali saranno le scelte da parte della squadra partenopea per alzare il livello della rosa e avvicinare lo Scudetto.