Napoli, nuovo colpo dal Torino: scelto il primo rinforzo invernale

Il Napoli è già al lavoro per il futuro e per la sessione di calciomercato invernale, dal momento che Conte ha fretta di alzare l’asticella. In tal senso, i partenopei hanno messo nel mirino un nuovo rinforzo, dopo Buongiorno, dal Torino. Andiamo a vedere le ultime notizie su questo affare interessante.

Gli azzurri stanno facendo un gran lavoro da quando è arrivato Antonio Conte, che ha dato un nuovo entusiasmo a tutta la piazza ed ha rilanciato le ambizioni del club. Dopo quanto accaduto nella passata stagione, serviva uno shock che il leccese è riuscito a dare a questa compagine.

I tanti nuovi arrivi sono stati decisivi, a partire da Alessandro Buongiorno, che ha preso la difesa per mano dandole una solidità a dir poco notevole. Soprattutto se paragonata alle difficoltà della passata stagione. Adesso, dopo questo affare dalla grande riuscita, il Napoli torna a mettere gli occhi in casa Torino.

Gli azzurri provano un nuovo colpo dal Torino: le ultime

I granata lavorano da sempre molto bene e sanno come valorizzare i propri calciatori. L’ex capitano diventato subito leader in azzurro, vale a dire Buongiorno, è lì a dimostrarlo. Adesso le spade dei granata e degli azzurri potrebbero tornare ad incrociarsi in sede di mercato. Andiamo a vedere perché.

Stando a quanto raccontato da Ekrem Konur, giornalista turco ed esperto di calciomercato, il Napoli ha messo seriamente gli occhi su Samuele Ricci, che in questa prima parte di stagione ha dato la sensazione di aver finalmente raggiunto il livello di maturità che da anni si aspettavano da lui. Raggiungendo anche la Nazionale di Luciano Spalletti.

Napoli, occhi puntati in casa Toro: colpo da 40 milioni

Classe 2001, si tratta di un calciatore che da anni ormai sta facendo bene al Torino ma che ora sembra aver raggiunto la sua definitiva consacrazione. Il Napoli lo seguiva già dai tempi dell’Empoli, ma in quel caso i granata furono più lesti e decisi.

Pagato all’epoca circa 10 milioni, dopo poco più di tre anni il suo valore è letteralmente quadruplicato. Il Torino, infatti, chiede adesso 40 milioni di euro per lasciarlo partire e gli azzurri sono avvisati. Attenzione, inoltre, ad un altro aspetto non di poco conto: su Samuele Ricci c’è da tempo l’interesse anche del Milan e dell’Inter.