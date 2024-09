Napoli, Cassano durissimo: “Inguardabile, un giocatore fa ca***e”

Nonostante le tre vittorie di fila ed i segnali mandati al campionato, Antonio Cassano non le manda a dire e critica duramente il Napoli, definendolo “inguardabile”. In particolar modo si scaglia contro un calciatore, che dal suo punto di vista “fa ca***e”. Insomma, come al solito pareri forti e controtendenza i suoi.

Gli azzurri non smettono di lavorare e dopo le tre vittorie di fila conquistate dopo ben un anno e mezzo di attesa non vogliono fermarsi. L’obiettivo è chiaramente quello di tornare in UEFA Champions League e da questo punto di vista non sono ammessi passi falsi. Serve tenere la testa bassa e continuare a lavorare.

Nonostante i tanti applausi ricevuti, a qualcuno la cura Antonio Conte non piace pienamente. Rientra sicuramente tra questi Antonio Cassano, che adesso si è scagliato in maniera importante contro gli azzurri, definendoli una squadra “inguardabile“. Andiamo a vedere nel dettaglio le sue parole, al fine di capire la sua analisi.

Cassano duro dopo la vittoria degli azzurri: “Inguardabili”

Indubbiamente fino a questo momento la squadra di Conte non si è ancora espresso al meglio delle sue possibilità ed ha avuto dei momenti di profonda difficoltà. In tal senso, andiamo a vedere da dove nascono le critiche di Antonio Cassano, che come sempre ha spiegato la sua posizione.

Ospite fisso a “Viva el futbol“, Cassano ha detto di aver visto contro il Cagliari fino al sessantesimo “una squadra inguardabile”. E la critica riguarda tutto il percorso fatto dal Napoli: “Nella prima partita ha fatto malissimo, contro il Bologna fino all’1-0 i tifosi lo fischiavano e contro il Parma meritava la sconfitta “.

Napoli, critica al nuovo acquisto: “Fa ca***e”

Dal suo punto di vista il Napoli ha vinto perché davanti i suoi sono riusciti a segnare mentre Meret ha fatto dei miracoli. Il fulcro del discorso poi si è spostato su Romelu Lukaku, nei confronti del quale Cassano non è mai stato tenero. Ed anche stavolta si è confermato.

Queste le sue parole a riguardo: “In Italia fa la differenza anche al 60%, ma fuori dalla nostra Serie A fa ca***e. Questo è certo. Ieri infatti ha faticato tantissimo, ma la gente guarda solo gli highlights e si sofferma sul fatto che abbia segnato e fatto assist”. Insomma, fin qui il nuovo Napoli non ha convinto Fantantonio.