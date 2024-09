Napoli, Lobotka subito ai saluti: Conte ha deciso

In casa Napoli arriva un colpo di scena sulla cessione di Stanislav Lobotka. Lo slovacco ai saluti ed arriva in tal senso la decisione da parte di Antonio Conte, che da quando è arrivato si è impossessato, di fatto, del calciomercato degli azzurri. Andiamo a vedere le ultime notizie in tal senso.

Gli azzurri hanno ritrovato la quadra con Antonio Conte dopo i disastri della passata stagione. Non a caso, dopo più di un anno e mezzo, è arrivato un filotto di tre vittorie di fila che ha rilanciato le ambizioni di questa compagine. Adesso si è ritrovata sul campo ed i risultati stanno dando ragione al tecnico leccese.

Il Napoli però non ha nessuna intenzione di fermarsi e la scorsa estate è stato un punto di svolta per tanti. Sicuramente per i nuovi arrivati, ma anche per chi è rimasto. Attenzione alla posizione di Stanislav Lobotka in chiave cessione. Arriva in tal senso la decisione da parte di Conte che stravolge i programmi di tutti a riguardo.

Lo slovacco pronto a dire addio: cosa è successo

Si tratta di uno dei pochi punti fermi di questo Napoli. Anche nel contesto della passata stagione in cui tutto è girato male, lo slovacco è risultato sempre tra i migliori e non a caso si è confermato in questa tendenza anche ad Euro 2024. Andiamo a vedere ora le ultime a riguardo.

Stando a quanto raccontato dal Corriere dello Sport, in estate Stanislav Lobotka è stato per davvero vicino all’addio al Napoli. Voleva, infatti, fortemente il Barcellona, che a sua volta aveva messo da tempo gli occhi su di lui. E’ arrivata, poi, in tal senso, la decisione da parte di Antonio Conte. Andiamo a vedere le ultime a riguardo.

Lobotka via dal Napoli: arriva la decisione di Conte

Si trattava di una idea forte del calciatore, che non ha mai nascosto questo desiderio. L’allenatore a quanto pare ha bloccato sia la cessione di Lobotka che quello di Anguissa, desideroso invece di volare in Arabia Saudita.

Come da lui stesso spiegato, li considera due interpreti ideali per il suo modo di giocare e queste prime giornate a Napoli lo hanno dimostrato. Alla fine Lobotka è rimasto a Napoli, col club che ha accontentato anche da questo punto di vista Antonio Conte.