Juve-Napoli: tegola per il tecnico, salta il big match

Brutte notizie per un tecnico in vista di Juventus-Napoli. Un giocatore sembra essere destinato a saltare il big match. Ecco le ultime

La settimana è iniziata da pochissimo, ma in casa Juventus e Napoli si sta lavorando in modo molto duro per cercare di arrivare nel migliore dei modi a questa sfida. Ma dall’infermeria per un tecnico non arrivano buone notizie. Uno dei possibili protagonisti potrebbe saltare il big match per un infortunio. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore e la speranza è quello di recuperarlo.

Naturalmente al momento vige la massima precauzione. Il giocatore sarà convocato solamente se al massimo della condizione e i dubbi, quindi, saranno sciolti solamente a ridosso di Juventus–Napoli. Il tecnico vuole averlo a disposizione per utilizzare un’arma in più dopo un periodo non facile. Vedremo se alla fine sarà possibile utilizzarlo anche a gara in corso oppure dovrà fare i conti ancora con una assenza importante.

Juventus-Napoli: brutte notizie per il tecnico, niente big match

Juventus–Napoli in questo momento rappresenta una sfida crocevia per entrambe le compagini. Da una parte i bianconeri sono a caccia del successo mancante e, soprattutto, di dare un segnale importante dopo un periodo non facile. Dall’altra i partenopei hanno bisogno di conferme e con una vittoria potrebbero andare a +4 sulla squadra di Thiago Motta. Un risultato sicuramente importante e sorprendente se pensa all’inizio del campionato delle due squadre.

Intanto, come riportato da calciomercato.com, la Juventus anche per questa sfida potrebbe fare a meno di Milik. Il polacco non ha ancora recuperato completamente dal suo problema fisico e la sua presenza contro i partenopei non è certa. La speranza da parte di Thiago Motta è che possa averlo a disposizione almeno per la panchina per avere una alternativa a Vlahovic a gara in corso. Ma si preferisce comunque non rischiare nulla per non dover fare i conti con tempi di recupero più lunghi.

Per il momento il giocatore continuerà ad allenarsi a parte. Poi a ridosso della sfida contro i partenopei, se le condizioni lo permetteranno, ci sarà il reintegro in gruppo con a possibilità di convocarlo per la sfida con il Napoli. Una partita da ex per Milik, con il polacco che potrebbe davvero rappresentare l’arma in più. Thiago Motta ci spera e aspetta di avere buone notizie da parte dello staff medico sui tempi di recupero del proprio attaccante.