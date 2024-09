Da Torino: “Decisione inevitabile”, Napoli nel mirino

Juventus-Napoli è sempre più vicina e non mancano le ‘frecciate’ da una parte e dall’altra. L’ultima arriva direttamente da Torino

Il conto alla rovescia per Juventus–Napoli si avvicina alla conclusione. Sabato alle 18 le due squadre scenderanno in campo per una sfida che si preannuncia importante sia per quanto riguarda la classifica che per la rivalità che c’è tra i due club. E proprio questa sta alimentando la tensione in queste ultime ore.

Le frecciate non mancano da una parte e dall’altra. L’ultima arriva direttamente da Torino che parlano di una decisione inevitabile per quanto riguarda il Napoli. Naturalmente ci attendiamo una replica da parte dei partenopei in una sfida che diventa sempre più tesa. Ma in tutto questo c’è una speranza: quella che il tutto si fermi fuori dal campo e non vada anche sul terreno di gioco perché in quel caso il rischio è di ver fare i conti con una partita ricca di falli e di scontri.

Juventus-Napoli: nuova polemica, l’attacco da Torino

In attesa di scendere in campo, Juventus–Napoli è una sfida che si sta giocando fuori dal campo. Mancano ancora diversi giorni alla partita di sabato e per questo motivo assisteremo a continue frecciate da una parte e dall’altra. Una tensione strettamente legata alla rivalità che c’è tra le due compagini e il rischio, alto, è quello di dover assistere ad una partita molto nervosa anche sul rettangolo di gioco. Ma, come detto in precedenza, la strada è ancora lunga e non possiamo escludere dei toni più bassi.

Intanto da Torino arriva una nuova frecciata nei confronti del Napoli. Tuttojuve.com ha chiesto alle autorità di intervenire per vietare la trasferta dei tifosi partenopei dopo quanto successo a Cagliari e anche in passato. “Quella di sabato 21 settembre – si legge sul sito bianconero – è indubbiamente una gara ad altissimo rischio e non certo per colpa del civilissimo pubblico torinese, che deve essere assolutamente tutelato“.

Parole molto dure e che quasi sicuramente porteranno ad una replica da parte dei giornalisti di Napoli. Possiamo dire che la partita tra Juventus e i partenopei è già iniziata e ci attendiamo nei prossimi giorni ulteriori frecciate da una parte e dall’altra. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire cosa succederà e se questa tensione arriverà anche in campo oppure assisteremo solamente allo spettacolo che i tifosi si attendono ormai da giorni.