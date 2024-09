Napoli: ADL sorride, in arrivo 9 mln

Arrivano buone notizie per il Napoli e Aurelio De Laurentiis. Sono pronti ad entrare nelle casse dei partenopei 9 milioni di euro

Un inizio di stagione forse sopra le aspettative per il Napoli. Antonio Conte sin dall’inizio aveva predicato calma visto che si tratta di una squadra nuova e con tanto lavoro da fare per raggiungere gli obiettivi prefissati. Ma il secondo posto dopo quattro giornate alle spalle dell’Udinese rappresenta sicuramente una conferma che la strada intrapresa dai partenopei è quella giusta e le buone notizie non sono assolutamente finite qui.

Presto nelle casse del Napoli potrebbero entrare 9 milioni di euro. Una buona notizia per De Laurentiis e anche per i partenopei visto che si tratta di soldi utili da utilizzare per rinforzare la squadra a disposizione di Conte. Naturalmente al momento è una semplice ipotesi, ma il tutto nelle prossime settimane è destinato a trasformarsi in realtà. Ecco i motivi di questo guadagno inaspettato al momento.

Calciomercato Napoli: entrata a sorpresa, ecco 9 milioni

Il Napoli durante il calciomercato è stato protagonista di diverse uscite. Le difficoltà avute la scorsa stagione hanno portato il presidente De Laurentiis e Manna a mettere in campo una vera e propria rivoluzione anche se ancora alcuni esuberi in rosa ci sono. E proprio una delle cessioni fatte consentirà ai partenopei di mettere nelle proprie casse un ingresso di 9 milioni di euro.

Secondo quanto riferito da AS, Natan sta convincendo con il Betis e gli spagnoli presto potrebbero iniziare a valutare la possibilità di esercitare il diritto di riscatto per il giocatore. Sono nove i milioni di euro che serviranno per acquistare a titolo definitivo il difensore dai partenopei e, se non ci saranno delle sorprese dell’ultima ora, il giocatore quasi certamente continuerà a vestire la maglia del club iberico almeno fino al 2029. Una soddisfazione importante per lui e anche per la squadra dopo un periodo non facile.

Naturalmente il Napoli segue da vicino le prestazioni del giocatore. In caso di un mancato riscatto per questioni economiche, i partenopei potrebbero decidere di trattenerlo e dargli una nuova priorità. Ma in questo momento resta un discorso molto remoto visto che le priorità sono diverse e i nove milioni di euro consentiranno anche di acquistare altri giocatori. Non ci resta che aspettare ancora un po’ di tempo per avere un quadro più chiaro e capire il destino di Natan la prossima stagione.