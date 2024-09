Napoli: colpo dal Cagliari, lo scambio sblocca l’affare

Il Napoli continua a lavorare per rinforzare la rosa di Conte. Possibile un colpo dal Cagliari attraverso uno scambio. Ecco i dettagli

Il calciomercato si è chiuso da qualche settimana, ma il Napoli continua a lavorare per completare la rosa a disposizione di Conte. Il secondo posto dopo quattro giornate conferma che la strada intrapresa è quella giusta. Ora a gennaio si punterà a completare alcune lacune e non è da escludere che si possa bussare alle porte del Cagliari per valutare la fattibilità di questa operazione.

Secondo quanto riferito da areanapoli.it, c’è un giocatore che potrebbe essere molto utile al Napoli e un tentativo tra il calciomercato invernale o quello estivo si potrebbe fare con il Cagliari. Al momento è una semplice idea, ma presto si potrebbe trasformare in un qualcosa di concreto. E c’è l’opportunità con uno scambio di facilitare questa operazione che darebbe a Conte un rinforzo molto importante oltre che di assoluta garanzia.

Calciomercato Napoli: possibile dal Cagliari, scambio decisivo?

Il Napoli in questo calciomercato non ha completato la rosa e lo farà tra gennaio ed eventualmente la prossima estate. Conte ha individuato in un esterno e un centrale i rinforzi necessari. Ma non è da escludere la possibilità di un nuovo attaccante visto che Politano e lo stesso Raspadori potrebbero non essere più nei programmi a causa del poco spazio. E quindi si valuterà anche un nuovo rinforzo nel reparto offensivo.

Per quanto riguarda quello arretrato, il nome nuovo è rappresentato da Mina del Cagliari. Il colombiano nell’ultimo match si è comportato molto bene e potrebbe essere quel nome low cost destinato a dare sicuramente una mano molto importante ad Antonio Conte. L’idea è quella eventualmente di affondare il colpo per giugno, ma non è da escludere che si possa fare un tentativo già durante il calciomercato invernale per capire la fattibilità di questa operazione.

Affare che dovrebbe essere facilitato dalla cessione di Gaetano. Il Cagliari deve riscattare il giocatore e il prezzo è stato fissato intorno ai 6 milioni di euro. A questo punto i partenopei potrebbero decidere di fare uno sconto in caso di acquisto di Mina. Naturalmente al momento siamo nel campo delle ipotesi e la strada per arrivare alla fumata bianca è molto lunga. Ma non ci resta che aspettare i prossimi mesi per capire se alla fine si potrà trovare l’accordo oppure si opterà su altri obiettivi.