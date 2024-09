Napoli, allarme Kvara: De Laurentiis è preoccupato

Il presidente De Laurentiis è preoccupato per la situazione di Kvaratskhelia. C’è distanza per il georgiano, ecco quello che può succedere

Conte l’ha voluto blindare per vivere una nuova avventura in maglia azzurra, ma ora il suo futuro è in bilico. Il rinnovo contrattuale non è ancora avvenuto: spunta la verità a sorpresa. Kvara dovrà prendere subito una decisione, il suo agente ha fatto intendere la sua prossima mosa in ottica futura.

Saranno settimane intense per trovare l’accordo giusto. Il talento georgiano sta regalando ancora gol ed assist in maglia azzurra: la nuova posizione sta iniziando a dare i propri frutti. Il georgiano è voglioso di vivere una nuova stagione da protagonista, spunta il retroscena in ottica futura. Il Napoli vorrebbe blindare ancora per tanti anni i propri gioielli, ecco la situazione che si è venuta a creare pochi minuti: conosciamo ogni singolo dettagli sul futuro del georgiano.

Napoli, c’è distanza per Kvara: la situazione di ADL

Un nuovo momento decisivo per essere protagonista in vista dei prossimi mesi. Kvara dovrà prendere la miglior decisione possibile, ma c’è ancora distanza tra le parti: ecco la situazione al momento.

La dirigenza partenopea è al lavoro per rinnovare i contratti di Kvara e Meret. La situazione per il talentuoso giocatore georgiano è molto complessa: ha un contratto di tre anni fino al 2027 con un ingaggio superiore al milione e mezzo. Ora vorrebbe innalzare il suo stipendio dopo aver respinto gli assalti delle big d’Europa come il PSG. Un adeguamento importante in vista, ma il suo agente Mamuka Jugeli ha temporeggiato chiedendo di più come svelato dall’edizione odierna de Il Mattino.

Il presidente De Laurentiis è pronto ad offrirgli un adeguamento contrattuale da 5 milioni di euro a scalare con prolungamento fino al 2029. Il numero uno del club partenopeo è pronto così a chiudere l’affare cercando di convincere l’agente del georgiano. Tutto può cambiare subito con il georgiano che è diventato padre nei giorni scorsi.

Il talento georgiano è diventato ormai grande dopo aver accumulato una grande esperienza a livello internazionale. Il classe 2001 è pronto a firmare subito il suo rinnovo contrattuale: ecco la verità a sorpresa con ADL preoccupato per la chiusura del nuovo affare. Più facile la situazione del portiere Alex Meret, che è diventato protagonista nelle ultime sfide in maglia azzurra con parate prodigiose.