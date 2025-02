Ndoye al Napoli: c’è la svolta, presa una decisione

Lo svizzero continua ad essere al centro di diverse voci di calciomercato. I partenopei ci pensano e puntano a chiudere in estate, ma…

Il Napoli si inizia a muovere sul calciomercato in modo molto serio. I partenopei sono al lavoro per cercare di individuare i calciatori giusti da dare al proprio tecnico e si sta ragionando su più tavoli. Uno dei nomi che da tempo è sul taccuino di Manna è sicuramente quello di Ndoye. Lo svizzero si sta mettendo in mostra con prestazioni di assoluto livello e i partenopei continuano a seguirlo da vicino nella speranza di poter arrivare alla fumata bianca.

Secondo le ultime informazioni di cm.com, non ci sarebbe solamente il Napoli sulle tracce di Ndoye e per questo motivo i partenopei dovranno muoversi in anticipo sul calciomercato nelle prossime settimane. Ma attenzione anche alla volontà del Bologna che potrebbe sbaragliare un po’ le carte sul tavolo. Vedremo cosa succederà e quali saranno le scelte definitive.

Calciomercato Napoli: annuncio su Ndoye

Ndoye è stato davvero vicinissimo al Napoli. I partenopei lo avevano individuato come principale sostituto di Kvara, ma alla fine il muro del Bologna non ha permesso di poter arrivare alla fumata bianca. Naturalmente questo non ha portato gli azzurri a demoralizzarsi. Anzi, faranno un altro tentativo durante il calciomercato estivo per capire la fattibilità di questa operazione.

La volontà da parte del Napoli è quella di sondare il terreno per capire la fattibilità di questa operazione di calciomercato. Una trattativa non facile sia per l’interesse da parte dell’Inter che per il fatto che il Bologna vorrebbe tenersi Ndoye almeno un altro anno in squadra. Ma naturalmente davanti ad una proposta di livello la situazione potrebbe cambiare.

Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e delle valutazioni. Ma Ndoye rappresenta il nome giusto per il Napoli nel prossimo calciomercato estivo e vedremo cosa succederà.

Mercato: sfida Napoli-Inter per Ndoye

A parte la volontà del Bologna di trattenere Ndoye, il Napoli dovrà fare molta attenzione anche all’Inter nella corsa all’esterno svizzero. I partenopei hanno il vantaggio di aver sondato il terreno in inverno e aver raggiunto un accordo di massima già con il calciatore.

Ma resta comunque una trattativa non semplice da portare a termine considerato che l’Inter ha diverse carte per convincere il Bologna a lasciarlo andare. Per questo motivo si avrà un quadro più chiaro solamente nelle prossime settimane. Ma Ndoye è pronto ad essere uno dei pezzi pregiati della sessione estiva di calciomercato. I felsinei sperano di poterlo tenere ancora una stagione, ma il Napoli e le altre big sono pronte a strapparlo ai rossoblu.