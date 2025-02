Serie A: svolta in panchina, Farioli il nuovo tecnico

L’allenatore italiano sta facendo molto bene con l’Ajax e un club italiano ha iniziato i contatti per capire la fattibilità dell’operazione

Il valzer delle panchine in Serie A è pronto ad iniziare. A differenza di quanto successo negli altri anni, ad oggi nessuno è sicuro del proprio posto. A partire da Conte e Inzaghi, che per motivi diversi potrebbero lasciare il rispettivo club. Naturalmente in questo caso stiamo parlando di ipotesi molto remote anche perché la volontà è molto chiara. Ma nel giro di allenatori potrebbe essere coinvolto anche Farioli.

Secondo le informazioni di Konur, un club importante di Serie A avrebbe avuto dei contatti con l’entourage del tecnico italiano per capire la volontà di iniziare una esperienza nel nostro campionato. L’Ajax sarebbe disposto anche a lasciare andare Farioli in caso di proposta di livello. Per il momento siamo nella fase dei contatti e vedremo nei prossimi giorni se ci sarà una svolta in questo senso oppure no.

Serie A: Farioli nuovo allenatore, i dettagli

Farioli rappresenta il nome a sorpresa per la prossima Serie A. Il cammino dell’Ajax non sta assolutamente passando inosservato e per questo motivo ci sono diversi club che starebbero pensando al tecnico italiano. Addirittura una dirigenza avrebbe intrapreso dei contatti diretti con l’entourage dell’allenatore per capire la fattibilità dell’operazione.

La Roma avrebbe individuato in Farioli il nome giusto per la panchina e ci sarebbe anche il placet di Claudio Ranieri. Per adesso siamo nel campo delle ipotesi e dei ragionamenti. Ma il tecnico italiano è un nome che piace molto a Trigoria e un profilo che sposerebbe alla perfezione la strategia del club. Naturalmente per il momento parliamo di qualcosa di ipotetico e vedremo cosa succederà.

Ghisolfi sta lavorando e Farioli nelle ultime ore è balzato in pole position. Attenzione anche al Napoli che, in caso di addio di Conte, potrebbe puntare su un profilo simile a quello del tecnico dell’Ajax per dare continuità al progetto tecnico iniziato negli scorsi mesi.

La Roma insiste per Farioli

La Roma non molla la pista Farioli e a questo punto non ci resta che attendere i prossimi mesi per capire se questa ipotesi potrà trasformarsi in realtà oppure no. Si tratta, comunque, di un nome che interessa diversi club e il suo ritorno in Serie A potrebbe avvenire a prescindere dalle decisioni del club giallorosso.