Napoli: Milan e Inter anticipate, Manna lo prende dal Bologna

I partenopei lavorano per cercare di riuscire a rinforzare la rosa a disposizione di Conte. Possibile una operazione con il club felsineo. Ecco i dettagli

Il Napoli lavora per rinforzare la rosa in ottica prossima stagione. Le seconde linee fino ad oggi non hanno convinto pienamente e per questo motivo si sta cercando di individuare i giocatori giusti da dare al proprio tecnico. Per il momento la strada è lunga e quindi non ci resta che aspettare i prossimi mesi per avere un quadro molto più chiaro.

C’è un giocatore che sta facendo molto bene con il Bologna e per questo motivo il Napoli ci pensa sul calciomercato. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e delle valutazioni, ma l’obiettivo è quello di fare un tentativo per capire la fattibilità del colpo. Una operazione non facile per diversi motivi e per la concorrenza anche se Manna è pronto ad anticipare le altre squadre e regalare il calciatore al proprio tecnico.

Calciomercato Napoli: colpo dal Bologna, i dettagli

Il Napoli guarda in casa Bologna per cercare di rinforzare la squadra a disposizione di Conte. Le seconde linee non hanno assolutamente dato delle risposte positive e per questo motivo si sta lavorando sulla possibilità di dare ad un tecnico una rosa molto più ampia e qualitativa. Naturalmente la strada è assolutamente lunga e quindi non sono escluse delle sorprese. Ma le idee a Castel Volturno sono moto chiare e quindi aspettiamo le prossime settimane per avere un quadro più chiaro.

Intanto il Napoli continua a seguire da vicino il profilo di Castro. L’attaccante argentino sta facendo davvero molto bene con il Bologna e in estate quasi certamente cambierà squadra. I partenopei lo valutano in ottica calciomercato estivo e vedremo se alla fine si riuscirà ad arrivare all’accordo oppure no.

Milan e Inter in questo momento hanno un vantaggio importante, ma il Napoli potrebbe decidere anche di sbaragliare la concorrenza per prendere Castro nel prossimo calciomercato. Vedremo cosa succederà e quali saranno le scelte.

Mercato Napoli: Castro resta un obiettivo

Castro resta un obiettivo per il Napoli in ottica calciomercato estivo. Naturalmente per il momento siamo nel campo di ipotesi e di valutazioni e i dubbi saranno sciolti solamente nelle prossime settimane. Ma Manna ci pensa e un tentativo per arrivare alla fumata bianca non è assolutamente da escludere.