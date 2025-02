Di Lorenzo via dal Napoli, colpo di scena: svelato tutto

Giovanni Di Lorenzo, capitano e bandiera di questo Napoli, via dalla squadra azzurra? Adesso cambia tutto, dal momento che arriva un colpo di scena. E’ stato svelato, infatti, tutto quello che c’è da sapere da questo punto di vista e non si tratterà di qualcosa che farà piacere ai supporter partenopei.

Siamo al cospetto senza ombra di dubbio di uno dei calciatori più importanti e rappresentativi di questo club tra quelli attualmente a disposizione di Antonio Conte. Un autentico soldato, dal momento che ha sempre dimostrato una fortissima leadership e di essere praticamente infaticabile. Non a caso nessun allenatore ha mai rinunciato alle sue qualità in entrambe le fasi di gioco.

E non a caso anche lo stesso Conte, quando è arrivato al Napoli, ha preteso a gran voce la sua conferma. In tal senso, però, si riaccendono le voci relative ad un addio di Di Lorenzo via dal Napoli, dal momento che arriva un colpo di scena. A riguardo, infatti, emerge un retroscena che lascia davvero tutti di stucco. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Il capitano via dal Napoli, ecco il retroscena che cambia tutto

In questa stagione è tornato ad essere fenomenale in entrambe le fasi di gioco, rilevandosi una volta di più decisivo anche in zona gol in momenti di estrema e di profonda difficoltà per la squadra. E domani sera, contro l’Inter, potrebbe essere il momento giusto per lui per tornare ad essere dominante e decisivo, in quello che è il vero crocevia di questa stagione.

Il noto giornalista Mimmo Malfitano, in una intervista concessa a Radio Marte, ha svelato come in realtà Giovanni Di Lorenzo sia rimasto a Napoli solo ed esclusivamente per soldi. Precisamente per 500mila euro, con il club di Aurelio De Laurentiis che pur di farlo restare gli ha garantito un ingaggio sensibilmente più alto.

Di Lorenzo, ecco perché alla fine è rimasto a Napoli: tifosi infuriati

Lo stesso Malfitano ha manifestato il suo disappunto per il gesto di Di Lorenzo di battersi la mano sul cuore dopo il gol con il Bologna ed al termine di una estate in cui per due mesi ha provato ad andare via da Napoli. Da vedere se arriverà una smentita o una risposta a queste parole.