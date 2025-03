Kean in campo contro il Napoli? L’allarme da Firenze

Kean si è sottoposto a nuovi esami strumentali per conoscere le sue condizioni. Spunta la verità da Firenze: ecco come sta ora l’attaccante della Fiorentina

Il trauma cranico ha messo in apprensione tutto lo staff della Fiorentina. Ora Kean si è sottoposto a nuovi esami strumentali dopo l’allarme degli ultimi giorni: spunta la verità in vista della super sfida al Maradona contro il Napoli. Un momento decisivo per prendere la miglior decisione possibile dopo il problema rimediato in Serie A: ecco la verità dell’attaccante della Nazionale italiana.

Come svelato dal comunicato ufficiale da parte del club viola, Moise Kean si è sottoposto a nuovi esami strumentali dopo il trauma cranico rimediato durante la sfida contro l’Hellas Verona. L’esito è stato positivo e così potrà tornare a svolgere regolare attività agonistica. Sarà già a disposizione per la sfida in Grecia della squadra guidata da Raffaele Palladino: difficilmente sarà già titolare.

Il peggio sembra ormai passato, ma ora dovrà tornare così a disposizione per riprendere il ritmo partita. Per Kean è stata una stagione importante segnando 15 gol in Serie A finora: ora cercherà di ritagliarsi uno spazio importante anche con Luciano Spalletti in Nazionale.

Tutto può cambiare nei prossimi giorni per conoscere così le sue condizioni ottimali. Kean vorrebbe subito essere protagonista contro il Napoli, ma la decisione definitiva arriverà soltanto nelle ultime ore di sabato. Conte vorrebbe tornare alla vittoria proprio contro i viola: spunta così l’idea avvincente per affrontare subito gli azzurri.

Ora il problema è ormai passato venendo aggregato subito alla formazione viola: Palladino cercherà di gestirlo al meglio nei prossimi giorni in vista anche dell’impegno in Europa. L’attaccante viola è voglioso di una nuova sfida per tornare a segnare dopo diverso tempo di inattività. Sarà una sfida entusiasmante con il ritorno in campo del bomber della Fiorentina.