Napoli, colpo da 10 milioni: il capolavoro di De Laurentiis

Il presidente De Laurentiis è al lavoro per costruire già la rosa del futuro in casa Napoli. Spunta il nuovo capolavoro a soli 10 milioni di euro: la novità assoluta

Tutto può cambiare improvvisamente sul fronte calciomercato. Il ds Manna è sempre molto attivo per costruire la rosa del futuro: spunta la nuova mossa a sorpresa per il colpo a soli dieci milioni di euro. Un’idea entusiasmante per conoscere così le nuove idee in ottica futura: ormai ci siamo per chiudere subito l’affare a centrocampo.

La dirigenza partenopea continua a lavorare senza sosta per arrivare fino in fondo. Il Napoli vuole subito sognare in grande: spunta l’idea a sorpresa per chiudere subito l’affare. Tutto può cambiare improvvisamente nel mondo del calcio: basta farsi trovare pronti al momento giusto. Il Napoli ha nuove risorse a cui attingere per sostituire al meglio gli infortunati: ecco la nuova soluzione in vista della prossima stagione per il colpo a 10 milioni di euro.

Napoli, la mossa decisiva di ADL: servono 10 milioni di euro

Un gol decisivo per Billing che ha regalato un punto d’oro al Napoli in occasione del big match al Maradona contro l’Inter. Come svelato dall’edizione odierna de La Repubblica, il presidente De Laurentiis potrebbe riscattare il giocatore in prestito dal Bournemouth per una cifra vicino ai 10 milioni di euro. Il ds Manna è al lavoro per puntellare la rosa del futuro in casa Napoli: ecco la verità del presidente De Laurentiis pronto a mettere a segno un nuovo capolavoro.

Il centrocampista danese ha sorpreso tutti fin dal suo esordio contro il Como: nei minuti finali contro l’Inter ha trovato l’inserimento perfetto per superare il portiere nerazzurro Martinez. Ora gli azzurri sognano così ancora lo Scudetto, ma nel frattempo spunta l’idea decisiva per il riscatto decisivo a soli 10 milioni di euro.

Saranno mesi decisivi per pianificare la prossima campagna acquisti: il Napoli vuole sognare in grande vista l’immediata qualificazione alla prossima Champions League per dimenticare in fretta i problemi della passata stagione. Ecco la mossa a sorpresa per portare a termine l’affare Billing: la nuova soluzione per ambire a grandi palcoscenici. Il danese è diventato insieme a Gilmour la risorsa in più del centrocampo del Napoli per sostituire al meglio Anguissa. Il presidente De Laurentiis deciderà a breve il da farsi per riscattarlo subito.