Calciomercato, Pogba in campo dall’11 marzo: che colpo

Pogba non vede l’ora di tornare protagonista sul terreno di gioco. Il centrocampista francese è pronto ad una nuova avventura suggestiva: tornerà in campo a partire dall’11 marzo

Saranno giorni intensi per conoscere da vicino il futuro di Paul Pogba. L’ex giocatore della Juventus sconterà la squalifica per doping l’11 marzo: così potrà subito a giocare per tornare ad essere il calciatore che si è fatto tanto apprezzare in questi anni. Conosciamo subito la sua prossima destinazione: un intreccio decisivo per iniziare una nuova avventura il prima possibile.

Tutto può cambiare improvvisamente per conoscere la prossima squadra di Paul Pogba. Il suo futuro si è deciso il 7 ottobre scorso quando il Tas ha ridotto la sua squalifica per doping da 4 anni a 18 mesi: ora il francese non vede l’ora di indossare di nuovo gli scarpini. In tutti questi mesi lontano dal campo, il top player si è allenato alla grande per mantenere una forma fisica accettabile: ora gli manca il ritmo partita, ma ha già deciso dove giocherà. Ecco tutte le novità dell’ultim’ora per l’ex Juventus dopo aver rescisso il suo contratto con la Juventus.

Calciomercato, la mossa a sorpresa di Pogba: ecco dove giocherà

Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, Pogba potrà tornare in campo a partire da metà marzo con una nuova squadra dopo la rescissione contrattuale con la Juventus. Il centrocampista francese è voglioso di una nuova sfida: secondo i media inglesi ci sono tante big d’Europa sulle sue tracce.

L’obiettivo di Pogba è quello di scegliere una squadra che giocherà il Mondiale per club: ora potrebbe volare da Messi e Suarez per sposare il progetto dell’Inter Miami. Nelle ultime ore si è parlato della possibilità di un incontro previsto tra il francese e David Beckham.

L’altra idea entusiasmante riguarda l’Arabia Saudita con l’Al Hilal che sarà protagonista nella prossima competizione Fifa: ora dovrà prendere una decisione in tempi brevi per tornare ad allenarsi in squadra. Finora ha potuto svolgere soltanto allenamenti individuali, ma ora il futuro del francese sarà deciso. Una mossa decisiva per puntare subito in alto: l’ex Juventus vorrebbe subito iniziare così la sua prossima avventura per mettersi in mostra al Mondiale per club a giugno. Saranno ore decisive per conoscere da vicino la sua prossima squadra: ormai ci siamo per rivederlo in campo.