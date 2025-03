Napoli alle corde, l’annuncio spiazza Conte: “Non è semplice…”

A pochi giorni da un’importantissima sfida di campionato è arrivato un annuncio che non avrà sicuramente fatto felice Conte.

Intervenuto sui canali ufficiali del club, infatti, il calciatore del Napoli è come se avesse messo le mani avanti, quasi a voler dare la responsabilità a certi fattori piuttosto che ad altri. Ascoltando queste parole l’allenatore salentino non sarà sicuramente rimasto contento, e l’impressione è che nei prossimi giorni di lavoro a Castevolturno ci sarà da sgobbare per evitare che un pensiero del genere possa diventare comune, diffondendosi anche negli altri giocatori. Domenica la partita varrà più di semplici tre punti, e il Napoli deve fare solo una cosa, vincere, costi quel che costi.

L’annuncio spiazza Conte “Non è semplice…”

Dal primo giorno che è arrivato Antonio Conte avrà sicuramente cercato di diffondere la mentalità vincente ai propri giocatori. In alcuni ci è riuscito, in altri no, come confermano anche le dichiarazioni rilasciate oggi dall’azzurro ai canali ufficiali del club. Certo, ognuno ha il diritto di interpretare queste parole come meglio crede, ma sembra essere piuttosto scontata la narrazione.

Con tutti gli occhi puntati addosso, il giocatore del Napoli ha in qualche modo cercare di allenare la pressione sulla propria squadra utilizzando parole che potrebbero non essere piaciute all’allenatore salentino. Da capire come dichiarazioni del genere saranno state a questo punto interpretate dallo stesso Antonio Conte, che senza ombra di dubbio farà lavorare il triplo i suoi giocatori in questi giorni, soprattutto se i presupposti dovessero essere questi.

Intervistato da Radio CRC, il Cholito Simoene ha ritenuto essere complicato giocare di domenica alle 12.30. Una scusa bella e buona per cercare in qualche modo di giustificarsi cominciando a mettere le mani avanti, ma il 18 del Napoli non avrà sicuramente detto questo con questo intento, anche perché una cosa contraddistingue l’argentino in ogni partita, la garra, e che siano le 12.30 o le 15, a lui poco cambia.

Spiegato il motivo di questa dichiarazione

Per Giovanni Simeone giocare alle 12.30 non è semplice. Non lo è per lui così come per tutti i suoi compagni di squadra, che anche questa domenica a Venezia si giocheranno una fetta importante del loro campionato, dato che in caso di vittoria si potrebbe riconquistare la vetta della classifica in attesa dello scontro diretto tra Inter ed Atalanta.

Consapevole delle critiche alle quali stava andando incontro, l’argentino ha dato una motivazione ben precisa alla sua affermazione, dicendo che sarà complicato giocare a quell’orario in uno stadio pieno che martellerà lui ed i suoi compagni di squadra dal primo al novantesimo minuto. Più che un motivo per giustificarsi Simeone ha voluto spronare i propri compagni, in vista di una partita non (ancora) decisiva ma importante.