Napoli: tegola Rrahmani, i tempi di recupero

Piove sul bagnato in casa dei partenopei. Il difensore ha lasciato il campo per un problema muscolare e il suo infortunio è da valutare

C’è preoccupazione in casa Napoli per l’infortunio di Rrahmani. Il centrale ha lasciato il campo nel finale della partita contro il Venezia a causa di un problema fisico. Immediata la sostituzione ed ora le sue condizioni dovranno essere valutate a partire dalle prossime ore. La speranza è che si possa trattare di un problema di poco conto e per questo motivo un rientro immediato. Di certo la sosta aiuta, ma naturalmente per il momento siamo nel campo delle ipotesi.

Le condizioni di Rrahmani saranno valutate con attenzione nei prossimi giorni. L’infortunio, come spiegato in precedenza, non è sicuramente una buona notizia per quanto riguarda il Napoli. In questo momento ogni punto inizia a valere il doppio e sappiamo quanto il centrale sia indispensabile per gli schemi del tecnico. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni dopo gli esami strumentali.

Napoli: come sta Rrahmani

Le condizioni di Rrahmani sono assolutamente da valutare. Il centrale in questa stagione è stato assolutamente inamovibile per il Napoli e Conte e il problema fisico non è assolutamente una buona notizia. Per il momento si è nel campo delle ipotesi e delle valutazioni. Gli esami strumentali saranno fatti nelle prossime ore anche in base alle sensazioni che il giocatore avrà sul problema accusato contro il Venezia.

Il difensore si è toccato il flessore della gamba sinistra e l’ipotesi sembra essere quella di un problema muscolare non di poco conto anche se non si hanno certezze. La speranza del Napoli è che per Rrahmani sia un semplice affaticamento e quindi contro il Milan in quel caso sarebbe a disposizione. Naturalmente nelle prossime ore avremo un quadro molto più chiaro. Vedremo se saranno fatti gli esami strumentali oppure no.

Di certo l’infortunio di Rrahmani non è una buona notizia per il Napoli. Il resoconto sarà fatto nelle prossime ore e in base alle sue sensazioni si deciderà se fare degli esami strumentali oppure no. La sosta, comunque, arriva al momento giusto visto che dà una chance in più di recupero vista la settimana in cui non ci sono partite. Vedremo nei prossimi giorni se ci saranno degli aggiornamenti in positivo oppure in negativo sulle condizioni del difensore.