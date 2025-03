Si cambia in panchina: Pirlo il nuovo tecnico

Il tecnico bresciano aspetta la grande occasione e questa potrebbe arrivare già nelle prossime ore. Un tecnico, infatti, è a forte rischio

Andrea Pirlo potrebbe presto tornare in panchina. Terminata la sua esperienza con la Sampdoria, il tecnico bresciano si è preso del tempo per staccare un po’ e ricaricare le pile. In molti si aspettano un suo ritorno in campo al termine del campionato, ma nelle prossime ore non è da escludere che ci possa essere una novità importante. Una panchina, infatti, inizia ad essere traballante e a questo punto è possibile che si decida di puntare su di lui.

Naturalmente per Pirlo c’è la grande occasione di dimostrare le proprie qualità. Un qualcosa di non previsto considerato che per molti il suo rientro in panchina era previsto solamente al termine della stagione. Naturalmente, almeno per il momento, non c’è alcuna certezza e per questo motivo bisognerà attendere i prossimi giorni per capire meglio cosa succederà e se alla fine si opterà per un esonero e andare sul bresciano oppure si darà una nuova chance.

Esonero vicino: Pirlo il nuovo tecnico?

La sosta consente alla società di prendersi qualche ora in più prima di sciogliere le riserve. La speranza da parte del tecnico è quella di avere una nuova chance, ma le sensazioni non sono positive e il rischio di un esonero è assolutamente dietro l’angolo considerato anche quanto successo nelle ultime ore con i tifosi.

La situazione in casa Palermo non è delle più semplici e per questo motivo la posizione di Dionisi inizia a traballare. Stando a quanto riferito da tmw, i rosanero potrebbero decidere di andare ad esonerare il tecnico e puntare su Pirlo. Una possibilità da tenere in considerazione visto che parliamo di un tecnico di prospettiva e con il quale magari creare un progetto più di lungo raggio.

Naturalmente ad oggi non c’è stata nessuna decisione presa. Il Palermo si è preso del tempo per valutare meglio la situazione e solamente nelle prossime ore. La speranza da parte di Dionisi è quella di avere una possibilità per magari salvaguardare la propria panchina. Ma il nome di Pirlo resta assolutamente una possibilità in caso di esonero. Non ci resta che aspettare ancora un po’ per capire meglio cosa succederà e quali saranno le scelte da parte della società rosanero. Di certo la situazione non è sicuramente delle migliori.