Cambia un’altra panchina: esonero e Pirlo nuovo allenatore

In Serie A sta per arrivare un altro esonero e, di conseguenza, un altro cambio in panchina. Si tratta di un considerevole colpo di scena, con Andrea Pirlo che sarebbe pronto a subentrare ed a sposare questo nuovo progetto. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Come è noto, il calcio italiano è da sempre duro e quasi crudele con i propri allenatori. Nel momento in cui le cose non vanno per il verso giusto per un club, infatti, sono i primi e qualche volta addirittura gli unici a pagare. D’altronde esonerare un tecnico, scaricando praticamente su di lui tutte le responsabilità di un fallimento collettivo, è la strada più semplice da percorrere.

La Serie A da questo punto di vista non solo non fa eccezione, ma addirittura è forse il campionato più difficile in senso assoluto per i tecnici da questo punto di vista. Adesso un’altra panchina rischia seriamente di saltare in questo turno di campionato che sta per iniziare ed Andrea Pirlo può essere la soluzione per permettere a questa società di ripartire.

Cambia un’altra panchina: le ultime in Serie A

E’ recente la notizia dell’addio al Parma di Fabio Pecchia, con il club emiliano che per la sua sostituzione ha deciso di lanciare Christian Chivu, che al suo primo incarico importante ha un compito non di poco conto. Un altro club adesso potrebbe cambiare in panchina ed andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista poiché sono interessanti.

Stando a quanto raccontato da Calciomercatoweb, infatti, per Eusebio di Francesco sarà decisiva la partita contro la Lazio. In caso di sconfitta, infatti, il Venezia è pronto a percorrere la strada dell’esonero ed in tal senso il primo candidato per la successione sembra essere proprio Andrea Pirlo. Che, dunque, si rimetterebbe in pista dopo la parentesi alla Sampdoria.

Pirlo di nuovo in Serie A: ecco cosa sta succedendo

Il tecnico, a quanto pare, non vede l’ora di rimettersi in pista ed in gioco ed in tal senso Venezia potrebbe essere la piazza ideale, seppur in una situazione quasi disperata. I lagunari, infatti, al momento sono penultimi, a 5 punti dall’Empoli quartultimo. Chissà se Pirlo riuscirà eventualmente a migliorare questa situazione.