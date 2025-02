Mercato Napoli, nome nuovo in avanti: l’erede di Kvara è il greco

Mercato Napoli, gli azzurri non si fermano e sembrano aver individuato il profilo da consegnare a Conte per il dopo Kvaratskhelia. Si tratta di un nome nuovo, con il greco che può essere, anche per caratteristiche, la soluzione perfetta per far felice il tecnico azzurro. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Gli azzurri non si fermano ed in tal senso la priorità, come è normale che sia, è sul campo, dove la squadra di Antonio Conte si sta giocando una fetta importante di Scudetto. Al momento, infatti, il vantaggio di due punti è importante, ma non può di certo essere sufficiente per dormire sonni tranquilli, come si suole dire in questi casi. Serve continuare a correre molto forte.

Chiaramente, però, ancor di più dopo quanto accaduto a gennaio, è importante per il Napoli programmare in sede di mercato per evitare di farsi trovare impreparato in vista dell’estate. La squadra, infatti, ha bisogno di almeno sei rinforzi per puntellare la rosa e puntare a far bene eventualmente anche in occasione del rientro in UEFA Champions League. Ed ora arrivano importanti notizie.

Mercato Napoli, nome nuovo per il reparto avanzato

La priorità in senso assoluto, come è normale che sia, è quella di trovare un degno sostituto di Kvaratskhelia, dal momento che da Okafor non ci si può aspettare certamente una conferma alle cifre attualmente pattuite con il Milan. In tal senso, emerge ora un nome nuovo che può fare davvero al caso del club partenopeo. Per davvero tanti aspetti non di poco conto.

Stando a quanto raccontato da AreaNapoli, infatti, il Napoli si sta muovendo con interesse sulle tracce di Christos Tzolis, talentuosa ala sinistra greca di proprietà del Club Brugge. Contro l’Atalanta ha dato un saggio delle sue qualità e degli scout azzurri lo hanno monitorato con grande attenzione. Molto positive, in tal senso, le relazioni che sono state fornite.

Napoli, il greco può essere l’erede di Kvaratskhelia

Classe 2002, Tzolis è un’ala sinistra che, all’occorrenza, può giocare anche largo a destra o da finto centravanti. Ha un importante fiuto del gol, come certificato dalle 13 reti fin qui messe a segno ed i 9 assist forniti ai suoi compagni. Attenzione a questo nome per il futuro del Napoli.