Napoli, Conte sorprende: pronto il debutto per un azzurro

In casa Napoli Antonio Conte sta lavorando ad una nuova sorpresa, dal momento che potrebbe seriamente trovare spazio dal primo minuto un calciatore che è pronto al debutto. Si tratta di una notizia che sorprende e che potrebbe essere una variabile importante. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Fino a questo momento la rosa limitata messa a disposizione del tecnico lo ha costretto ad operare praticamente sempre le medesime scelte. Fatte salve poche eccezioni, dettate da infortuni e da problemi che si sono presentati durante la stagione fino a questo momento, più che da autentiche scelte tattiche o tecniche.

In tal senso, si è sgretolato, di fatto, il vantaggio di non avere le coppe, dal momento che i calciatori titolari sono stati, metaforicamente parlando, praticamente spremuti. In tal senso, la situazione di emergenza sta continuando ancora ed in tal senso Antonio Conte in casa Napoli è pronto ad apportare altre novità. A partire dal fatto che può seriamente arrivare un debutto dal primo minuto.

Conte pronto ancora a sorprendere: le ultime notizie

In vista dell’estate, come è noto, gli azzurri dovranno necessariamente puntellare la rosa, che allo stato attuale delle cose è troppo limitata. In tal senso, però, Conte, al netto di un certo integralismo nelle scelte, ha dimostrato di sapersi adattare alle esigenze che si sono venute a creare nel corso della stagione. Attenzione, però, al colpo di scena che arriva da questo punto di vista.

Stando a quanto raccontato da Francesco Modugno di Sky Sport a Radio Marte, infatti, in casa Napoli, tra i suoi compagni di squadra, c’è grande attesa di vedere all’opera Billing e sui social stanno arrivando vari indizi. Si fidano molto di lui e delle sue qualità, ed in tal senso con il Como potrebbe essere giunto il momento da questo punto di vista. E si tratta di una svolta significativa.

Napoli, un azzurro pronto al debutto dal primo minuto

Con Anguissa diffidato, infatti, ed in vista della partita contro l’Inter a dir poco delicata subito dopo il Como, potrebbe essere una grande chance quella per Billing partire dal primo minuto. Con i compagni di squadra in casa Napoli che hanno una enorme fiducia in lui, i tempi potrebbero essere maturi.