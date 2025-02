Calciomercato: colpo Lookman in Serie A, affare per lo Scudetto

In Serie A una big è pronta a piazzare il colpo Ademola Lookman, sfruttando i problemi che sono emersi di recente in casa Atalanta tra il campione nigeriano ed il suo allenatore, Gian Piero Gasperini. Si tratta di un regalo che il club vuole fare per lo Scudetto. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

In Serie A, ed in particolar modo in casa Atalanta, è scoppiato il caso Ademola Lookman, con il calciatore nigeriano che è in aperta rottura con Gian Piero Gasperini. Non sono andate giù, in tal senso, le parole pronunciate dall’allenatore dopo la cocente eliminazione in Champions League per mano del Club Brugge ed ha fatto ovviamente seguito un duro comunicato.

In tal senso, dal momento che si tratta di una frattura difficilmente ricomponibile, la strada verso l’addio sembra praticamente tracciata ed ora arriva una svolta del tutto inattesa. Un club di Serie A è pronta a sferrare l’assalto decisivo per Ademola Lookman, trattandosi di un colpo per puntare in maniera decisiva ed importante allo Scudetto. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Il nigeriano resta in Serie A: colpo di scena e firma

Si tratta di un calciatore che ha un potenziale enorme. Nato come esterno sinistro d’attacco, ha accentrato gradualmente la propria posizione, diventando di fatto una seconda punta con la capacità di trovare la via della rete con una continuità disarmante. In tal senso, un profilo di questo livello farebbe comodo a tante squadre, pronte ad accaparrarsi le sue doti.

Stando a quanto raccontato da Calciomercato.it, infatti, anche la Juventus è seriamente interessata a Lookman, e con l’Atalanta questa estate è già stata conclusa, seppur tra mille tensioni tra le parti, l’operazione che ha portato Teun Koopmeiners alla corte di Thiago Motta. E si tratterebbe di un colpo capace di spostare sicuramente gli equilibri del campionato.

Lookman colpo per lo Scudetto: affare a sorpresa

Classe 1997, si tratta di un calciatore che è stato accostato più volte anche al Napoli per il dopo Kvaratskhelia, ma al momento non è ancora partito l’assalto definitivo ed ufficiale. Attenzione, poi, ovviamente sullo sfondo sempre al Paris Saint Germain.

I parigini, infatti, già questa estate ci hanno seriamente provato per lui, ma alla fine Lookman è rimasto a Bergamo. Seppur non troppo contento, per usare un eufemismo. I prossimi mesi saranno quelli buoni per il suo addio all’Atalanta.