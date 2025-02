Allegri torna in Serie A: obiettivo Scudetto

Massimiliano Allegri a sorpresa può far rientro in Serie A e può farlo, come si suole dire in questi casi, dalla porta principale. Una big del nostro calcio può puntare proprio su di lui e sulle sue doti per puntare in maniera importante e decisa allo Scudetto. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Siamo senza ombra di dubbio al cospetto di uno degli allenatori, in senso assoluto, più vincenti della sua generazione e degli ultimi anni in Serie A. Pur senza avere particolari spunti di interesse e di svolta dal punto di vista tattico, si tratta di un profilo che fa la differenza con la serenità che riesce a trasmettere ai suoi e con la capacità che ha di leggere le partite.

Spesso criticato per la sua proposta di gioco, alla fine analizzando i risultati ha praticamente sempre centrato gli obiettivi che venivano dati dalla dirigenza. In tal senso, una big del nostro calcio è pronta a puntare con decisione su Massimiliano Allegri e l’obiettivo è quello di puntare in maniera importante e decisa allo Scudetto. E si tratta di una notizia che lascerà di stucco i suoi ammiratori.

L’ex Juventus pronto a tornare in Serie A: colpo di scena

Nell’ultimo periodo è stato accostato praticamente a tutte le realtà del calcio italiano che si trovavano o che si trovano in una condizione di difficoltà. Ma anche in Premier League è accaduto qualcosa di simile, pur senza mai riuscire a trovare in maniera definitiva la quadra per il suo ritorno in panchina. Adesso, però, può arrivare per davvero una svolta significativa.

Stando a quanto raccontato da Michael Cuomo ai microfoni di Calciomercato.it, il profilo da Massimiliano Allegri può tornare estremamente di attualità in casa Milan, dal momento che ancor di più dopo l’eliminazione in Champions League per mano del Feyenoord il futuro di Sergio Conceicao sembra destinato ad essere lontano dai rossoneri.

Allegri di nuovo in Serie A, obiettivo Scudetto

Un club come il Milan non può non puntare ogni anno a tutti gli obiettivi ed in tal senso un profilo come quello di Massimiliano Allegri, con il suo pragmatismo, non può non essere il profilo giusto. Si attendono sviluppi.