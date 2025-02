Conte via dal Napoli: c’è l’annuncio, cambia tutto

Nelle ultime ore sta circolando sempre più insistente la voce relativa ad un possibile addio di Antonio Conte al Napoli per approdare in altre realtà del nostro calcio. In tal senso, arriva una svolta significativa, dal momento che c’è l’annuncio che cambia e non poco gli scenari che si spalancano da questo punto di vista.

Siamo al cospetto di un allenatore che ha dimostrato, nell’arco di tutta la sua carriera, di essere straordinariamente impattante sulle realtà con le quali si trova a confrontarsi. Cambia tutto nel momento in cui mette piede in un club ed anche in questa stagione, con un mercato di gennaio rovinoso ed una rosa ridotta all’osso, è riuscito a fare cose straordinarie.

Ovviamente un profilo come il suo non può non far gola a tante realtà, in Italia e non solo. Soprattutto a quelle che sono maggiormente in difficoltà, dal momento che la sua specificità è sempre stata quella di costruire sulle macerie. Per un eventuale addio di Antonio Conte al Napoli, però, adesso arriva una svolta significativa con un annuncio che cambia tutto.

Il tecnico pronto a salutare il Napoli? Le ultime notizie

Il rapporto anche che si è creato in poco tempo con la piazza di Napoli è fortissimo ed il timore di vederlo in qualche compagine rivale è inevitabilmente alto. Ancor di più se si pensa a quanto sia capace di spostare gli equilibri. Andiamo, però, a vedere le ultime notizie che arrivano in casa Napoli, dal momento che si tratta di sviluppi significativi di questi tempi.

L’ex addetto stampa del Napoli, Massimo Sparnelli, in un post sui suoi canali social ha messo a tacere i rumors che vogliono Antonio Conte lontano dal Napoli con poche ma eloquenti parole: “Una volta a Roma, una volta a Milano. Antonio Conte resta a Napoli. Adesso basta”. Insomma, destituite di ogni fondamento queste voci che lo volevano nel mirino di Roma e Milan.

Conte e Napoli, annuncio sul futuro che cambia tutto

Chiaramente, però, ancor di più dopo i disastri di gennaio, Antonio Conte verosimilmente chiederà rassicurazioni al Napoli sul progetto e sulla possibilità di investire, sempre tenendo in considerazione i paletti che sono imposti dal fatturato e dalle possibilità del club. Un addio, però, non è nella sua testa. Almeno per il momento.