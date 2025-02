Napoli, nuovo ruolo per Di Lorenzo: Conte cambia ancora

Il Napoli si avvicina al match contro il Como di domenica alle ore 12.30 ed in tal senso Antonio Conte lavora per l’abito migliore. In tal senso, la svolta può arrivare grazie a Giovanni Di Lorenzo, che verrebbe schierato in un ruolo del tutto nuovo. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

E’ un momento cruciale della stagione del Napoli, che è consapevole del fatto che il margine di errore è ridotto davvero ai minimi termini nella lotta per lo Scudetto. Infatti l’Inter è distante solo due lunghezze e superato anche il turno di campionato che c’è all’orizzonte gli azzurri dovranno affrontare proprio la squadra di Simone Inzaghi. In una sfida al cardiopalma, come si suole dire.

Proprio per questo motivo Antonio Conte è consapevole dell’importanza della sfida in questione contro il Como e vorrà avere dai suoi calciatori quante più garanzie possibili. In tal senso, serve apportare qualche correttivo ed ora la svolta può arrivare grazie a Giovanni Di Lorenzo, schierato in un nuovo ruolo. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Napoli, le ultime di formazione in vista del Como

Il capitano è tornato ad essere quel terzino straordinario ammirato a Napoli negli anni e che sembrava essersi esaurito, per così dire, nella sua parentesi della scorsa annata. Con Antonio Conte in panchina si è ritrovato, arrivando a degli standard di rendimento davvero di livello impressionante. Sempre titolare, è uno dei fedelissimi del tecnico e tanto si è speso per la sua permanenza.

Stando a quanto raccontato dal Corriere dello Sport, vista l’emergenza sulla fascia sinistra, Giovanni Di Lorenzo contro il Como tornerà a schierarsi nei tre di difesa, insieme ad Amir Rrahmani al centro ed Alessandro Buongiorno sul versante opposto. Ritorno al passato, dunque, con il capitano che anche lì però in stagione ha dato grandissime risposte.

Di Lorenzo in un nuovo ruolo: la mossa di Conte

Sulla fascia sinistra agirà uno tra Leonardo Spinazzola e Mathias Olivera, ancor di più dopo lo stop di Pasquale Mazzocchi, con Politano sul versante opposto. In avanti confermato il tandem composto da Romelu Lukaku e Giacomo Raspadori. A loro il compito di provare a far male alla difesa del Como.