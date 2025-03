Napoli, doppio colpo Milan: Manna ha deciso

Il calciomercato inizia a regalare i primi colpi di calciomercato in vista della prossima stagione. Intreccio decisivo con il Milan: la decisione

Il ds Manna è molto attento ad ogni dettaglio in vista della prossima stagione. Doppio colpo decisivo con l’intreccio in casa Milan: ecco la volontà decisiva per allestire una rosa sempre più competitiva. Una rivoluzione decisiva per sognare in grande continuando il matrimonio insieme ad Antonio Conte, ma nel frattempo spunta il forte interessamento dei rossoneri.

La dirigenza partenopea è al lavoro per continuare il percorso di crescita con Antonio Conte. Il futuro dell’allenatore del Napoli è ancora in bilico: tante big d’Italia sono sulle tracce, ma il presidente De Laurentiis ha intenzione di blindarlo. Spunta la nuova mossa in casa Milan per il doppio colpo a sorpresa come evidenziato da La Gazzetta dello Sport: ecco la verità.

Napoli, la doppia mossa per Manna: l’annuncio

Novità importanti sul fronte calciomercato in casa azzurra. La nuova mossa a sorpresa in vista del futuro con il forte interessamento da parte del Milan: doppio colpo decisivo.

Come svelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Lucca e Comuzzo sono pronti a vestire la maglia del Milan per una nuova rivoluzione estiva. Tutto può cambiare in tempi brevi per i due obiettivi del Napoli: il ds Manna è stato ad un passo dall’acquisto del difensore della Fiorentina a gennaio. Il presidente del club viola, Commisso, lo valuta intorno ai 40 milioni di euro: una cifra spropositiva per il mercato invernale.

Così come bomber Lucca convocato anche in Nazionale dal Ct Luciano Spalletti: una stagione da incorniciare con la maglia dell’Udinese. Ora è arrivato il momento per spiccare il volo: spunta la decisione definitiva per la prossima stagione.

Saranno settimane intense per allestire una rosa competitiva in casa Napoli per accontentare Antonio Conte. Il presidente De Laurentiis non intende badare a spese: Lucca e Comuzzo sono sempre sul taccuino del ds Manna, ma c’è il forte interessamento del Milan. Il club rossonero vuole continuare a sognare in grande per dimenticare in fretta e furia gli ultimi mesi deludenti sotto ogni punto di vista.

La decisione potrebbe arrivare subito: ecco la verità in casa partenopea con la doppia beffa in vista della prossima stagione. Una voglia immensa di spiccare nuovamente il volo: Lucca e Comuzzo saranno due uomini mercato per l’estate.