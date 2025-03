Mercato Napoli, triplo colpo dall’Udinese: scende in campo ADL

Mercato Napoli, arriva la svolta per il triplo colpo che può rinforzare direttamente dall’Udinese con l’obiettivo di rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. A scendere in campo stavolta è direttamente il presidente Aurelio De Laurentiis.

Gli azzurri sono consapevoli del fatto che questa squadra ha delle esigenze importanti e che esse andranno colmate nel minor tempo possibile, come si suole dire. All’orizzonte, infatti, con la squadra che viaggia spedita verso la qualificazione alla prossima UEFA Champions League che sa tanto di grande ritorno, c’è una stagione ricca di impegni e serve lavorare soprattutto sulle cosiddette seconde linee. In tal senso, il club vuole muoversi con grande anticipo, sfruttando gli introiti ricavati dalla cessione di Kvaratskhelia.

In tal senso, tra i friulani e gli azzurri ci sono sempre stati degli ottimi rapporti, come certificato dai tanti accordi siglati nel corso degli ultimi anni da queste due realtà. In tal senso, però, in sede di mercato il Napoli è pronto ancora una volta a pescare in casa Udinese, ma stavolta intende farlo addirittura con un triplo colpo. A scendere in campo stavolta è direttamente il presidente Aurelio De Laurentiis e si tratta di un affare molto articolato ed allo stesso tempo vantaggioso potenzialmente per tutte le parti in causa.

Mercato Napoli, triplo colpo dall’Udinese: maxi assegno firmato da ADL

Come è noto, Antonio Conte è rimasto folgorato da due profili in casa Udinese. Che ha visto da vicino nella sfida contro i friulani e di cui gli azzurri stanno seguendo la traiettoria. Stiamo parlando come è noto da una parte di Lorenzo Lucca, che da bomber di scorta di Romelu Lukaku sarebbe praticamente perfetto, e dall’altra di Oumar Solet, considerato da molti il nuovo Kalidou Koulibaly e che potrebbe completare la linea di difesa. Ma non è tutto.

Già, perché stando a quanto raccontato da AreaNapoli, il Napoli sta seguendo con interesse molto forte anche Jurgen Ekkelenkamp, talentuosissimo e duttile centrocampista olandese che in questa stagione ha dimostrato dei miglioramenti impressionanti e che allo stadio Diego Armando Maradona ha siglato un eurogol fermando la squadra di Antonio Conte sul risultato di 1-1. In tal senso, sarebbe una operazione sicuramente complicata ed articolata, ma c’è un fattore che può giocare a favore degli azzurri.

Secondo quanto si legge, infatti, potrebbe essere decisivo l’intervento di Aurelio De Laurentiis, che negli anni ha dimostrato di avere un rapporto molto stretto con i Pozzo. In ogni caso, in chiave Napoli per il mercato bisogna tenere in particolare attenzione questi tre profili, uno per reparto: Solet in difesa, Ekkelenkamp in mezzo al campo e Lucca in avanti.