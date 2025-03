Napoli, allarme a centrocampo: Conte cambia ancora modulo

In casa Napoli scatta un allarme non di poco conto che riguarda da vicino il centrocampo, con Antonio Conte che potrebbe seriamente cambiare ancora una volta il sistema di gioco della sua squadra. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Gli azzurri sono pronti a tornare in campo ed in tal senso si scaldano i motori, come si suole dire. Bisogna invertire la rotta sfruttando la sosta per le Nazionali, che dovrà essere uno spartiacque. In ballo, infatti, c’è uno Scudetto e le prossime nove partite dovranno essere una sorta di mini campionato in cui c’è un solo imperativo: fare tre punti in più dell’Inter almeno. In casa Napoli, però, scatta l’allarme a proposito della linea mediana ed in tal senso il tecnico Antonio Conte è pronto a sorprendere ancora una volta con la scelta del modulo.

In questa stagione il Napoli ha cambiato tanto, partendo con il 3-4-2-1 ed evolvendosi, gradualmente, fino ad approdare al 4-3-3. Si è trattata della soluzione che ha permesso alla squadra di raggiungere il primo posto in classifica e di difenderlo tanto a lungo. Adesso, però, seppur confermato l’addio al 3-5-2 che invece non ha portato grossi risultati, il Napoli potrebbe sperimentare ancora una nuova veste tattica sfruttando un allarme non di poco conto che arriva direttamente dalla linea mediana.

Allarme in mezzo al campo per il Napoli: attenzione alla possibile sorpresa

La situazione che desta maggiore interesse da questo punto di vista riguarda le condizioni di Zambo Anguissa, dal momento che è rientrato solo oggi dai suoi impegni con il Camerun. Conte dovrà ovviamente valutare le sue condizioni, ancor di più se si considera che è appena rientrato da un infortunio molto delicato. L’allenamento di domani sarà indicativo per capire le ultime di formazione in casa Napoli, dal momento che potrebbe prendere piede una ipotesi di 4-2-3-1 molto interessante.

Se Anguissa non dovesse essere in condizione e tenendo conto dell’ottimo momento di Giacomo Raspadori e del rientro di David Neres, il Napoli si potrebbe schierare in questo modo in avanti: Lukaku terminale offensivo, con un tridente composto per l’appunto da David Neres, Matteo Politano e Giacomo Raspadori al centro a suo supporto. In mezzo al campo, poi, troverebbero spazio ovviamente Stanislav Lobotka e Scott McTominay.

Ovviamente pochi dubbi dietro, con Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno certi di una maglia ed Olivera probabilmente favorito su Leonardo Spinazzola dal momento che è più adatto ad una linea di difesa composta da quattro giocatori. Soprattutto per le sue qualità in fase di contenimento. In tal senso, sarà necessario che Conte valuti come perfettamente in forma sia David Neres che Raspadori.