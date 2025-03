Serie A: scelto Gasperini in panchina, l’annuncio da Bergamo

La Dea al termine della stagione dirà addio al proprio tecnico. E il suo futuro sembra essere praticamente segnato: ecco tutti i dettagli

Le strade di Gasperini e dell’Atalanta sono pronti a dirsi addio al termine della stagione. Il tecnico ha confermato in più di un’occasione di voler prolungare il contratto e questo, a meno di clamorosi colpi di scena, dovrebbe portare ad un addio immediato e non alla scadenza nel 2026. Sono molti i club che stanno sondando il terreno, ma una squadra sembra essere in vantaggio e si potrebbe chiudere presto un colpo.

Secondo un giornalista vicino all’Atalanta, intercettato dai microfoni di 1 Station Radio, il futuro di Gasperini è praticamente deciso e sarà ancora in Serie A. Una scelta facile per lo stesso tecnico, che ha voglia di una nuova avventura importante per dimostrare le sue qualità. Naturalmente al momento siamo nel campo delle ipotesi e vedremo se alla fine ci sarà la possibilità di arrivare ad un accordo oppure no.

Serie A: Gasperini nuovo tecnico, i dettagli

Gasperini è pronto a dire addio all’Atalanta. La Dea la prossima stagione dovrà dire addio al proprio tecnico e sono diverse le squadre che stanno sondando il tecnico. Molto difficile in questo momento avere delle certezze, ma, secondo il giornalista Alberto Giambruno, il destino è praticamente segnato. Vedremo se nelle prossime settimane ci saranno delle conferme oppure delle smentite in questo senso.

Gasperini sembra essere ormai il promesso sposo della Roma. I giallorossi hanno intenzione di cambiare guida tecnica anche per scelta di Ranieri e il tecnico capitolino avrebbe dato il proprio assenso all’arrivo del collega piemontese. Naturalmente per adesso siamo nel campo delle ipotesi visto che, almeno per il momento, l’ex Genoa non ha sciolto i dubbi. Bisognerà attendere la fine della stagione per avere un quadro più chiaro e maggiori dettagli.

Il Napoli resta alla finestra. Sappiamo molto bene come ADL sia uno degli estimatori principali di Gasperini e in passato ci sono stati contatti importanti anche se non si è arrivati alla fumata bianca. Ora la priorità è quella di mantenere Conte in panchina, ma se il tecnico dovesse fare un passo indietro, allora l’ipotesi dell’allenatore di Grugliasco resta assolutamente fattibile. A questo punto non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire meglio come si svilupperà la situazione e quali saranno le scelte.