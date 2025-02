Serie A: Gasperini ha deciso, svelata la nuova squadra

Il tecnico piemontese sembra essere pronto a lasciare l’Atalanta. Per lui si potrebbe aprire una possibilità di restare nel nostro campionato

Gasperini e l’Atalanta si separeranno al termine della stagione. Nonostante un contratto in scadenza nel 2026, le strade dovrebbero dividersi anche per consentire al tecnico piemontese di ripartire dopo un periodo non facile. Con la Dea i rapporti non sono più i soliti da diverso tempo e quindi non ci resta che attendere le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro sul futuro dell’allenatore.

Secondo le informazioni di cm.com, il futuro di Gasperini potrebbe ancora essere in Serie A. Una squadra, infatti, l’avrebbe contattato per capire la fattibilità dell’operazione. Ci sarebbe anche il via libera da parte della dirigenza e a questo punto vedremo se si potrà arrivare alla fumata bianca oppure si dovrà optare per una soluzione differente per questioni economiche. Naturalmente la strada è ancora molto lunga e quindi non ci resta che attendere i prossimi mesi per capire meglio cosa succederà.

Serie A: Gasperini cambia squadra, i dettagli

Gasperini chiuderà l’anno con l’Atalanta e poi cambierà squadra. La volontà del tecnico è molto chiara e per questo motivo aspetteremo i prossimi mesi per avere un quadro molto più chiaro e anche individuare il club con il quale iniziare una nuova avventura.

Stando alle ultime indiscrezioni, in questi giorni ci sarebbero stati dei contatti tra la Roma e Gasperini per capire la fattibilità dell’operazione. Naturalmente siamo nel campo delle ipotesi e quindi non ci resta che aspettare i prossimi mesi per eventualmente sondare la fattibilità dell’affare. Da parte di Ranieri c’è l’ok a portare il tecnico di Grugliasco in panchina e quindi alla fine la fumata bianca è possibile anche se dovranno essere valutate diverse cose.

Da parte di Gasperini la volontà è quella di provare una esperienza differente e la Roma è quella squadra che possa comunque dargli un qualcosa di importante e magari rappresentare la svolta giusta della sua carriera dopo la fine dell’avventura con l’Atalanta.

