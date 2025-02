Scudetto Napoli, l’annuncio del ds Manna: tifosi sorpresi

Il Napoli è in piena lotta Scudetto, ma pochi minuti fa è arrivata la verità del ds Manna. Dichiarazioni forte da parte del direttore sportivo della squadra azzurra: il messaggio rivolto ai tifosi

Saranno giorni decisivi per preparare al meglio la sfida contro l’Inter. Nelle ultime ore Conte ha perso anche il centrocampista Anguissa, che tornerà soltanto in campo dopo la sosta Nazionale in vista della sfida contro il Milan. Tutto può cambiare improvvisamente, ma sabato primo marzo andrà il big match al Maradona contro l’Inter. Una sfida per certi versi molto decisiva per capire la vera lotta Scudetto: l’appetito vien mangiando per gli azzurri.

La dirigenza partenopea è già al lavoro per programmare la prossima stagione. Ecco la verità annunciata pochi minuti fa dal ds Manna: un momento decisivo per capire il prosieguo stagionale degli azzurri. Il Napoli è partito subito forte arrivando così a competere con l’Inter per lo Scudetto: un duello davvero entusiasmante, ma nelle ultime ore i nerazzurri hanno scavalcato proprio il Napoli a pochi giorni dalla sfida al Maradona contro la corazzata guidata da Simone Inzaghi. Il ds Manna ha voluto così svelare un aspetto fondamentale: ecco tutto quello che si evince dalle sue parole.

Napoli, i tifosi sognano lo Scudetto: la verità del ds Manna

Saranno giorni decisivi per tornare subito al primo posto in classifica. Il Napoli continua ad essere protagonista in vista del futuro: ecco i reali obiettivi elencati dal ds Manna.

Il ds del Napoli, Giovanni Manna, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Sport Mediaset a pochi giorni dalla super sfida contro l’Inter. Ha subito rivelato come lo Scudetto non sia l’obiettivo principale della squadra azzurra, ma soltanto grazie al lavoro di squadra ed allenatore il Napoli si è ritrovato a lottare per le primissime posizioni. Inoltre, lo stesso Manna ha voluto predicare calma: “Se non dovesse arrivare lo Scudetto, non dobbiamo essere disfattisti”.

L’obiettivo del Napoli è quello di porre basi importanti per il futuro: “L’Inter è una squadra costruita per vincere. Ormai è un dato di fatto, non è una mossa per scaricare la pressione su di loro”. La squadra azzurra ha intenzione di coronare la stagione con la vittoria dello Scudetto, ma il percorso è diventato sempre più complicato. La sfida contro i nerazzurri sarà molto indicativa per capire soprattutto la forza mentale della squadra azzurra, reduce da tre pareggi ed una sconfitta contro il Como in Serie A.