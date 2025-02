Infortuni Napoli: De Laurentiis in campo, ecco cosa ha fatto

De Laurentiis è abbastanza preoccupato dopo i tanti infortuni rimediati dai calciatori azzurri. Ecco il suo gesto improvviso a Castel Volturno, la verità

Saranno giorni intensi a Castel Volturno tra infortuni ed allenamenti. Conte dovrà fare a meno di Anguissa: il centrocampista azzurro ha accusato un problema al soleo dopo la sconfitta contro il Como. Billing scalpita per una nuova maglia da titolare dopo l’esordio avvenuto proprio domenica scorsa. Spunta la mossa a sorpresa del presidente De Laurentiis: la verità sulla situazione infortunati.

Ancora una tegola in casa azzurra con il ko di Anguissa. Il presidente De Laurentiis è sceso in campo in prima persona per conoscere da vicino tutto quello che sta succedendo: spunta l’intreccio decisivo con lo staff medico e tecnico a Castel Volturno. Un contatto diretto per risolvere in tempi brevi il nuovo problema: conosciamo nel dettaglio il gesto del numero uno della società partenopea.

Napoli, la mossa a sorpresa di ADL: cosa succede a Castel Volturno

Tutto può cambiare improvvisamente come ha rivelato anche il ds Manna ai microfoni di Sport Mediaset. Spunta il gesto del presidente De Laurentiis dopo l’ennesimo infortunio rimediato ad Anguissa: ecco tutta la verità.

Come evidenziato dall’edizione de Il Mattino, il presidente del Napoli ha chiamato subito a Castel Volturno per chiedere informazioni allo staff medico: si è messo in contatto anche con i preparatori atletici che lavorano a fianco a fianco con Antonio Conte. Al momento, il numero uno del club partenopeo non è preoccupato: c’è soltanto preoccupazione se questa catena di infortuni dovessero continuare nei prossimi giorni.

Gli azzurri cercheranno così di pensare soltanto alla prossima sfida contro l’Inter: uno scontro diretto già decisivo che potrebbe far capire il prosieguo della stagione. Un momento delicato anche per la questione infortuni: da Mazzocchi a Neres per poi arrivare all’ultimo della lista Anguissa. Fortunatamente l’allenatore azzurro ha recuperato negli ultimi giorni Spinazzola ed Olivera che saranno titolari contro l’Inter: due giocatori importanti per lo stile di gioco di Antonio Conte.

L’ex Roma è pronto a partire dal primo minuto nel ruolo di esterno offensivo nel 4-3-3, ma occhio ai colpi di scena in casa azzurra. Conte potrebbe confermare il 3-5-2 con Raspadori alle spalle di Lukaku: ormai ci siamo per conoscere la mossa a sorpresa per affrontare l’Inter nelle migliori condizioni possibili.