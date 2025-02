Ex Napoli, Mazzarri in Serie A: la decisione per il futuro

Walter Mazzarri ha sorpreso ancora una volta tutti: pronto a tornare in Italia con un nuovo progetto entusiasmante, ecco l’annuncio di pochi minuti fa

Nella passata stagione l’allenatore toscano è tornato ad allenare il Napoli. Una stagione completamente da dimenticare per la squadra azzurra a partire dal progetto iniziato con Rudi Garcia: ecco la decisione dell’ex allenatore azzurro, spunta l’intreccio decisivo in Italia.

Walter Mazzarri ha guidato il Napoli per due volte a distanza di anni, ma ora non ha intenzione di dire addio alla panchina. Sembrava tutto fatto per la sua nuova destinazione, ma spunta l’intreccio decisivo in Italia. Nelle ultime settimane è stato vicinissimo ad una panchina in Iran, ma tutto è saltato pochi minuti fa: tutta la verità sul suo futuro. Ha vissuto tante delusioni, ma alla guida del Napoli si è tolto tante soddisfazioni tanti anni fa con il tridente delle meraviglie formato da Hamsik-Lavezzi-Cavani. Spunta così la sua nuova destinazione in vista del futuro: ecco quello che accadrà nelle prossime settimane.

Napoli, la decisione di Mazzarri: la verità sulla sua nuova squadra

Come svelato dal giornalista Nicolò Schira su X, l’ex Napoli Walter Mazzarri ha deciso di aspettare un club italiano e non ha accettato la ricca offerta ricevuta dell’Esteghlal , che ha appena ingaggiato Miodrag Bozovic. Per l’allenatore contratto fino a giugno 2025 grazie agli agenti Alexander Garini e Navid Behravan. Ora l’allenatore toscano non vede l’ora di accettare un nuovo progetto italiano: nella passata stagione si è voluto rilanciare alla guida degli azzurri, ma i risultati non sono stati dalla sua parte.

Il presidente De Laurentiis l’ha voluto a tutti i costi per riportare in alto nuovamente il Napoli, ma tutti i suoi sforzi non sono stati all’altezza della situazione. Gli azzurri hanno iniziato un nuovo progetto entusiasmante con Antonio Conte che continuare a duellare per lo Scudetto con l’Inter. Tra pochi giorni ci sarà lo scontro diretto proprio al Maradona: un’occasione ghiotta per ritornare al primo posto in classifica.

Il ds Manna ha voluto predicare calma in vista dei prossimi mesi visto che l’obiettivo prioritario è il ritorno in Champions League. Grazie al lavoro tra squadra ed allenatore, i risultati sono stati più alti delle aspettative della dirigenza partenopea. Mazzarri è pronto a ritornare in panchina: chissà se proprio contro il Napoli.