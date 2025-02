Napoli, Inzaghi sorprende Conte: cambia modulo

Saranno giorni intensi con possibili colpi di scena a partire dalla formazione ufficiale. Ecco la mossa decisiva di Simone Inzaghi per mettere in difficoltà Conte, la verità

Tutto può cambiare in pochi giorni in casa Napoli: Conte sta pensando a nuove soluzioni dopo l’infortunio di Anguissa. Il centrocampista azzurra sarà fuori per circa un mese a causa dell’ennesimo problemo al soleo. Una catena di infortuni che non smette per la squadra partenopea che ora è concentrata a fare bene contro la capolista Inter. Uno scontro diretto molto indicativo per il prosieguo della stagione: ormai ci siamo.

Secondo le ultime indiscrezioni di formazione, Inzaghi ha recuperato Thuram che ha lavorato nella giornata di mercoledì con la squadra per metà seduta. Un giocatore importante per mettere in apprensione la difesa azzurra che sta subendo tanti gol nelle ultime settimane. L’attaccante francese vuole esserci a tutti i costi al Maradona per tornare a segnare gol decisivi con la maglia nerazzurra, ma Inzaghi potrebbe così sorprendere tutti con una contromossa a sorpresa.

Napoli, la mossa a sorpresa di Inzaghi: le ultime idee di formazione

Gli azzurri vogliono tornare alla vittoria a tutti i costi dopo un mese di febbraio completamente da dimenticare. Ecco l’idea a sorpresa per mettere in difficoltà l’undici azzurro: scopriamo i dettagli dell’ultim’ora.

Come svelato nel post-partita di Inter-Lazio di Coppa Italia, Simone Inzaghi è pronto a sperimentare un nuovo sistema di gioco passando al 4-4-2 vista l’emergenza sulle corsie esterne. Non ci saranno Darmian, Carlos Augusto e Zalewski: nuove tegole anche in casa nerazzurra con l’allenatore piacentino pronto a rivoluzionare il suo marchio di fabbrica del 3-5-2.

Anche Conte sta pensando al cambio modulo passando al 4-3-3: tutto può succedere nelle prossime ore con la sfida al Maradona in programma sabato primo marzo. L’allenatore del Napoli cercherà di preparare più soluzioni per tornare alla vittoria: servono i tre punti per ridare entusiasmo allo spogliatoio del Napoli che non sta attraversando un ottimo periodo di forma.

Dopo la sessione invernale di calciomercato molto deludente dopo l’addio di Kvara, Conte non è stato accontentato. Ora l’allenatore azzurro non si tirerà indietro come ha sempre dimostrato in carriera provando ad avere la meglio nelle difficoltà. Mancheranno Anguissa, Neres e Mazzocchi, pronti a tornare a metà marzo per dare il loro contributo per il prosieguo della stagione. Ecco la nuova idea di Simone Inzaghi per allungare in classifica.