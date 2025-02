Svolta un panchina: Mancini il nuovo allenatore

L’ex ct della Nazionale potrebbe tornare presto in campo in Italia. C’è un club che lo sogna e vedremo se sarà possibile arrivare all’accordo

Roberto Mancini è ancora ai box, ma ora si spinge per tornare in panchina. Una volta terminata la sua avventura con l’Arabia Saudita, il tecnico jesino si è preso qualche mese di pausa per ricaricare le pile. Ora, però, tutto è finito e si sta lavorando per individuare la giusta soluzione nel giro di davvero poco tempo.

La volontà è quella di poter tornare il prima possibile in panchina e magari anche in Italia. Si è parlato tanto di Milan e Juventus, ma c’è una possibilità che nessuno ha preso in considerazione. Per il momento siamo nel campo di suggestioni e sembra davvero difficile che l’ipotesi possa trasformarsi in realtà per diversi motivi. Ma il club sogna Mancini e magari nelle prossime settimane un tentativo lo si farà per cercare di avere un quadro più chiaro sulla fattibilità dell’operazione.

Mancini in panchina: i dettagli

Roberto Mancini è molto legato con diversi club in Italia e l’ipotesi di iniziare una avventura in queste squadre lo stuzzica. Anche se, come spiegato in precedenza, si tratta di un qualcosa di non assolutamente facile per diversi motivi. I ragionamenti sono in corso e vedremo se alla fine sarà possibile trovare un accordo oppure no.

Secondo le informazioni de Il Secolo XIX, l’ipotesi Sampdoria per Mancini ad oggi è più una suggestione che altro. Sicuramente i doriani sono alla ricerca di un profilo di alto livello e lo jesino consentirebbe ai tifosi di ritornare nuovamente a sognare in grande. Ma per adesso sembra una operazione quasi impossibile per diversi motivi.

Naturalmente i doriani un tentativo lo potrebbero fare magari riportando anche il figlio Andrea. Un qualcosa di importante anche se per ora non in programma. Vedremo se magari le cose potrebbero cambiare nel corso della stagione oppure si continuerà a optare per una soluzione differente da Mancini.

Mancini aspetta la Serie A

L’ipotesi Sampdoria potrebbe stuzzicare Mancini, ma per il momento la priorità è rappresentata dalla Serie A. Il tecnico jesino vuole provare a dimostrare le sue qualità in una big e lottare per obiettivi importanti. Poi chissà se a fine stagione ci potranno essere delle novità importanti in questo senso.