Bestemmia Lautaro: caso riaperto, quando scatterà la squalifica

La vicenda del Toro si riapre. La Procura Figc ha deciso di effettuare ulteriori aggiornamenti e il rischio di una sanzione è molto elevato

La bestemmia di Lautaro Martinez nel post Juventus-Inter ha fatto molto discutere. La mancata squalifica immediata per mancanza di audio ha portato i tifosi ad attaccare duramente il Giudice Sportivo. Ora, però, stando a quanto riferito da Il Messaggero, la situazione potrebbe cambiare ancora una volta e l’argentino rischiare una sanzione importante proprio per la presunta espressione blasfema al termine del match di Torino.

La Procura FIGC ha deciso di aprire un’inchiesta per verificare meglio quanto successo. Chinè ha chiesto di trovare l’audio per avere la certezza dell’espressione da parte di Lautaro. Una volta che sarà individuata la prova, si dovrebbe procedere con il deferimento e con la squalifica. Una tegola importante per l’Inter considerato che il rischio è quello di una squalifica molto importante. Andiamo a conoscere i tempi.

Lautaro salterà Napoli-Inter?

La notizia della riapertura dell’indagine ha portato i tifosi del Napoli a chiedersi se Lautaro salterà la partita contro gli azzurri di sabato oppure no. Sono davvero poche le possibilità da parte dell’argentino di non scendere in campo al Maradona. Infatti, come spiegato in precedenza, la squalifica non è assolutamente immediata.

I tempi per arrivare alla decisione definitiva su Lautaro non sono assolutamente brevi. La Procura prima dovrà portare a compimento la propria indagine (e trovare l’audio ndr) e subito dopo scatterà il deferimento e la squalifica. Per questo motivo l’argentino sarà regolarmente in campo in Napoli-Inter. Non sicuramente una buona notizia per i tifosi partenopei visto che il giocatore sembra aver ritrovato la propria condizione.

Naturalmente nella lotta Scudetto la squalifica di Lautaro potrebbe avere un ruolo fondamentale. La Procura FIGC è pronta a chiudere l’indagine e sanzionare l’argentino. Si parla di almeno una giornata di stop e la speranza di Inzaghi e dell’Inter è che magari arrivi contro il Monza e non con altre squadre di assoluto livello.

Lautaro e il rischio squalifica

L’apertura dell’indagine da parte della Procura FIGC aumenta il rischio di squalifica per quanto riguarda Lautaro. La sanzione, comunque, arriverà solo in caso di ritrovamento dell’audio che possa confermare l’espressione blasfema dell’argentino. Senza non si arriverà ad una punizione per l’argentino.