Caprile ha convinto: riscatto immediato e cessione ad una big

Il portiere sta facendo molto bene con il Cagliari e potrebbe a sorpresa approdare in un’altra big di Serie A. Ci sono dei ragionamenti in corso

Nonostante una prima parte dove non è riuscito a prendersi la scena per questioni di scelte del tecnico, Elia Caprile sta diventando assoluto protagonista da quando è passato al Cagliari. Prestazioni di alto livello e, soprattutto, un portiere che sta dimostrando tutte le sue qualità.

Secondo le informazioni di Schira, Elia Caprile potrebbe lasciare il Napoli in davvero poco tempo. Il Cagliari, infatti, sarebbe intenzionato a riscattare l’estremo difensore per la cifra di 8 milioni di euro e poi rivenderlo nel prossimo calciomercato estivo. Già due big lo avrebbero messo nel mirino e sarebbero intenzionate a fare un tentativo per capire meglio la fattibilità dell’operazione. Per l’estremo difensore la massima disponibilità a trasferirsi in una grande squadre per dimostrare le sue qualità e mettersi tutto alle spalle dopo un periodo non facile.

Calciomercato Napoli: addio Caprile, ecco con chi firma

Il ruolo di vice ha portato Caprile a lasciare il Napoli per trovare maggiore spazio. Una scelta che si potrebbe rivelare un’arma a doppio taglio per i partenopei. Le prestazioni dell’estremo difensore, infatti, sono importanti e, di conseguenza, il rischio è quello di perderlo a titolo definitivo.

Stando alle ultime indiscrezioni, i sardi potrebbero decidere di riscattarlo per la cifra di 8 milioni di euro e poi rivenderlo ad una big. Sulle sue tracce, infatti, ci sarebbero anche Milan e Atalanta. I rossoneri vogliono un vice Maignan di assoluto livello e l’ex Napoli rappresenta un nome assolutamente da vagliare. La Dea è alla ricerca del sostituto di Carnesecchi e in questo caso il profilo dell’estremo difensore è quello giusto.

Naturalmente molto dipenderà dalla volontà del Cagliari di riscattare Caprile nel prossimo calciomercato. Per questo motivo si stanno facendo tutte le riflessioni del caso e i dubbi saranno sciolti solamente al termine della stagione. Milan e Atalanta restano comunque alla finestra.

Mercato Napoli: Milan e Atalanta su Caprile

Milan e Atalanta sono sulle tracce di Caprile. Per il momento il giocatore è di proprietà del Napoli e quindi le due squadre dovranno trattare con i partenopei. Ma attenzione alla possibilità di un riscatto da parte del Cagliari con una cifra di 8 milioni di euro ancora prima dell’inizio del calciomercato estivo.