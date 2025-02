Addio Conte: tratta con una squadra in Serie A – Corriere

Il Napoli continua a sognare in grande per riuscire a tornare al primo posto in Serie A. Spunta la nuova mossa a sorpresa per il futuro di Antonio Conte: suggestione da urlo

Conte non è stato accontentato nella sessione invernale di calciomercato dopo l’addio di Kvara. Okafor è arrivato soltanto nell’ultimo giorno di mercato, ma ora in estate ci potrebbe essere già una nuova rivoluzione. Il futuro dell’allenatore azzurro è già in bilico dopo le polemiche delle ultime settimane: spunta la nuova suggestione in Serie A.

Antonio Conte si è rimesso in gioco alla guida del Napoli attirando già forti interessamenti di altre big italiane. Una stagione da urlo per arrivare in alto già alla prima stagione con la squadra azzurra. Spunta la nuova mossa a sorpresa in ottica futura: ecco il nuovo intreccio decisivo dell’edizione odierna de Il Corriere della Sera. Una rivoluzione totale per ambire a grandi palcoscenici: l’allenatore azzurro proverà a regalare un nuovo trionfo agli azzurri, ma il percorso sarà ricco di colpi di scena.

Napoli, la destinazione di Conte: la mossa a sorpresa in Serie A

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere della Sera, Conte è stato accostato già al Milan in passato ma ora l’allenatore del Napoli potrebbe tornare di moda per il club rossonero. Il progetto milanese è pronto a subire una nuova rivoluzione nelle prossime settimane: ecco la mossa a sorpresa di Ibrahimovic e Moncada.

La squadra azzurra è al lavoro per preparare la sfida già decisiva contro l’Inter. Conte sceglierà il miglior undici nonostante le assenze forzate di Anguissa e Neres. Il Napoli è al lavoro per trovare così la sua giusta dimensione per un nuovo progetto esaltante: ecco l’idea in casa Milan per tentare il colpo Champions chiamato Conte.

Ibrahimovic e Moncada sono alla ricerca di nuove idee per svoltare definitivamente. Il Milan è al lavoro per capire se continuare o meno con l’allenatore portoghese Sergio Conceicao arrivato dopo l’esonero di Fonseca.

Tutto è pronto per arrivare alla decisione finale: Conte vorrebbe continuare il suo percorso di crescita alla guida del Napoli, ma ora spunta la nuova soluzione chiamata Milan. Saranno mesi intensi per arrivare alla soluzione definitiva: al termine della stagione ci sarà l’incontro con il presidente De Laurentiis per discutere degli obiettivi futuri della squadra azzurra. Il Milan è pronto a preparare l’assalto vincente.