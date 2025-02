Squalifica Lautaro: due pesi e due misure, il precedente

Squalifica Lautaro Martinez, si tratta ancora del tema più caldo da questo punto di vista ed un precedente di queste ore spalanca le porte ad un mare di polemica. E’ manifesta, in tal senso, la disparità di trattamento che c’è a riguardo e la notizia non può non far effetto. Ai tifosi del Napoli e non solo.

La lotta per lo Scudetto sta entrando nel vivo, dal momento che mancano ormai solo, si fa per dire, 13 partite alla fine del campionato e Napoli ed Inter distano in classifica solo 2 punti. Insomma, il margine è davvero minimo e la priorità in senso assoluto per la squadra di Antonio Conte è quella di tornare a correre come accaduto fino alla partita contro la Juventus.

Nelle ultime tre partite, contro la Lazio, l’Udinese e la Roma ancora prima gli azzurri non sono riusciti a difendere il vantaggio ed hanno portato a casa, complessivamente, solo tre punti, frutti di tre pareggi. In tal senso, però, il caso più caldo al momento è quello legato alla squalifica di Lautaro Martinez. E c’è un precedente che finisce ancora per alimentare di più la polemica.

Squalifica Lautaro Martinez, il precedente che lascia tutti di stucco

Hanno fatto il giro del web le immagini delle imprecazioni del capitano dell’Inter al termine della partita persa contro la Juventus. Alla fine si è concluso, però, con un nulla di fatto, dal momento che manca l’audio che avrebbe potuto portare alla squalifica. In tal senso, però, in queste ore è arrivato un altro caso che lascia davvero tutti di stucco. Andiamo a vedere perché.

In Serie B, infatti, proprio per espressioni blasfeme, è stato squalificato per un turno Ferrari della Sampdoria, il quale dopo una espulsione si è lasciato andare ad una bestemmia. In questo caso, oltre alla giornata legata al doppio giallo, il difensore ha avuto un altro turno di squalifica proprio per blasfemia.

Squalifica per bestemmia: due pesi e due misure

La differenza, però, a quanto pare, è che il Giudice Sportivo, nelle immagini di Ferrari, ha avuto la possibilità di ascoltare l’imprecazione in questione e, sulla base di questo, ha deciso di punirlo per quanto detto. Chiaramente sono in tanti che sui social stanno protestando per questa differenza di trattamento.