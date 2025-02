Napoli, addio al 3-5-2: Conte cambia ancora, Mazzocchi titolare

In casa Napoli il tecnico, Antonio Conte, sta continuando a lavorare per cercare di trovare la quadra per i suoi uomini. In tal senso, il 3-5-2 visto a Roma contro la Lazio è pronto a dire addio ed a essere messo in archivio. Con la nuova soluzione trova ancora spazio Pasquale Mazzocchi, che sta diventando sempre più imprescindibile.

Come è noto, è un momento a dir poco cruciale della stagione del Napoli, che si sta giocando una fetta enorme di Scudetto in queste prossime due partite. Prima, infatti, c’è da fare i conti con l’ostacolo Como, per niente da sottovalutare, e poi sarà il tempo della sfida delle sfide, vale a dire quella contro l’Inter di Simone Inzaghi allo stadio Diego Armando Maradona.

Il dubbio principale riguarda ovviamente il modulo, dal momento che c’è una situazione emergenziale legata, come è noto, agli infortuni. Sono in tanti a chiedersi se sarà confermato il 3-5-2 che si è visto contro la Lazio allo stadio Olimpico. In tal senso, a quanto pare Conte potrebbe cambiare ancora una volta modulo, dando ancora fiducia a Pasquale Mazzocchi.

Conte pronto a cambiare ancora: le ultime sul modulo

Il terzino ex Salernitana, nonostante in campo abbia sempre messo tutto quello che aveva senza mai risparmiarsi, è stato criticato soprattutto contro l’Udinese. Contro la Lazio, però, ha dimostrato una gran tenuta mentale, finché le sue gambe hanno retto. In tal senso, però, il Napoli potrebbe seriamente cambiare modulo nella partita contro il Como di domenica prossima.

Stando a quanto raccontato da Raffaele Auriemma, noto giornalista napoletano, il Napoli con il rientro di Leonardo Spinazzola potrebbe schierarsi con il 4-2-3-1. Il riferimento offensivo sarebbe, ovviamente, Romelu Lukaku, con alle sue spalle, per l’appunto, l’ex laterale della Roma e dell’Atalanta, Giacomo Raspadori e Matteo Politano sul versante di destra.

Mazzocchi ancora titolare, nuovo modulo per il Napoli

In difesa il Napoli, con questa soluzione, si potrebbe schierare con Giovanni Di Lorenzo e Pasquale Mazzocchi terzini e con Alessandro Buongiorno ed Amir Rrahmani che andranno ad agire a protezione di Alex Meret.

Il giornalista, però, non ha dato indicazioni in relazione alla linea mediana. In tal senso, troverebbero spazio solo due tra Lobotka, Anguissa e McTominay. Da vedere se Conte sceglierà di percorrere questa strada oppure no.